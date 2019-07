Eindhoven warmste plek van Nederland: 34,6 graden

18.30

Woensdag wordt het pas echt heet! Meteogroup denkt dat het 75 jaar oude hitterecord van 38,6 graden er woensdag wel eens aan kan gaan.

18.05

Het warmst werd het dinsdag in Eindhoven: 34,6 graden. Dat meldt Weeronline. Dat is geen dagrecord. Het landelijke warmterecord (gemeten over alle weerstations) voor 23 juli is 35,0 graden. Dit werd gemeten in 1911 in Maastricht.

17.10 uur

Het Nationaal Hitteplan is sinds dinsdag van kracht. Daar staan adviezen in om de hitte goed door te komen. Bekijk hieronder welke.

16.06 uur

Het is warm. En dat betekent dat er gezwommen moet worden. In de Galderse Meren bijvoorbeeld. Daar vinden de toegestroomde badderaars de hitte helemaal prima.

16.00 uur

In het begin van de middag was het nog aardig druk op de kermis in Tilburg. Maar van die drukte lijkt inmiddels weinig meer over.

15.08 uur

Automobilisten krijgen het advies om goed voorbereid de weg op te gaan. Maar doen ze dat ook?

15.00 uur

Vooral in Zuidoost-Brabant en een deel van Midden-Brabant loopt het kwik flink op. Daar is het nu vrijwel overal boven de 32 graden. In Eindhoven is het kwik zelfs gestegen tot 33 graden.

14.50 uur

In de Efteling zijn er ook de nodige maatregelen genomen om oververhitting te voorkomen.

14.35 uur

Het Noordbrabants Museum heeft bezoekers deze week meer te bieden dan alleen de kunst van grootmeesters. Airco...

14.25 uur

Ouderen zijn kwetsbaar tijdens de extreme hitte deze week, maar beweegstrateeg René Wormhoudt waarschuwt om niet de hele dag voor de ventilator te gaan zitten. "Denk aan korte activiteiten die worden afgewisseld met uitrusten. Wandel bijvoorbeeld in de ‘daluren’ wanneer de zon nog niet zo sterk is. Sluit jezelf niet op. Kortom: doe minder, maar blijf- met mate- bewegen.”

14.00 uur

Hitte of geen hitte, deze wegwerkers zijn gewoon naar de Bergdijk in Asten gekomen om asfalt te storten. Gelukkig is er nog wel tijd om even in de schaduw van een welverdiend waterijsje te genieten. Ook op andere plekken wordt hard gewerkt.

Wegwerkers zoeken verkoeling in de schaduw met een ijsje. (Foto: Frits van Otterdijk).

13.30 uur

Alle herders die hun schapen op de dijken van de Maas laten grazen, zijn verzocht om hun dieren daar weg te halen door Waterschap Aa en Maas. Door de hitte kan de begrazing de dijken beschadigen.

12.30 uur

Deze week daalt het kwik overdag zelden onder de dertig graden. Het wordt snikheet en ontzettend droog. Dat betekent dat er nogal wat evenementen zijn die niet door kunnen gaan of moeten worden aangepast. Hier een overzicht dat gedurende de week wordt aangevuld.

11.49 uur

11.42 uur

Eindhoven is koploper oplopende temperaturen. Het is de eerste stad in het land waar de 30 graden is aangetikt.

11.40 uur

Niet zo veel zout gebruiken. Hoe vaak krijg je dit niet te horen van huisartsen, cardiologen, diëtisten of andere deskundigen? Nou, vergeet voor even die waarschuwing, want juist in deze warme dagen is het erg belangrijk om wel veel zout binnen te krijgen. Dit stelt althans Jan Hoefnagel, ambulanceverpleegkundige in Uden.

11.00 uur

Wat moet je doen tegen oververhitting? Het Rode Kruis geeft tips.

10.15 uur

Naar verwachting zal de hittegolf nog tot en met vrijdag aanhouden. Volgens weerinstituut Meteogroup zal het dan 36 graden worden. Op zaterdag en zondag daalt het kwik naar de midden twintig, zo is de voorspelling. Nog steeds warm, maar wel meer Nederlandse temperaturen.

09.45 uur

Met de hitte komt ook de blauwalg weer in de zwemplassen kijken. Op verschillende plekken in Brabant wordt gewaarschuwd om niet het water in te gaan. Een overzicht van alle plekken waar je op moet passen vind je hier.

09.00 uur

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) heeft het hitteplan afgekondigd in verband met de tropische temperaturen waarmee we te maken hebben. Het hitteplan geldt voor heel Nederland. In vrijwel heel het land geldt inmiddels ook code oranje voor aanhoudende extreme hitte. De temperaturen die voor woensdag (35 graden) en met name donderdag (37 graden) worden verwacht, zijn in Nederland nog niet eerder voorgekomen.

08.30 uur

De luchtkwaliteit wordt de komende dagen slecht tot zeer slecht. Daarvoor waarschuwt MeteoGroup. Woensdag is de luchtkwaliteit onvoldoende tot slecht. Donderdag is deze plaatselijk zelfs zeer slecht. Dat komt door de grote hoeveelheid ozon die toeneemt met de vele zonnestraling.