Merwedebrug tijdelijk vrijgegeven voor vakantieverkeer, advies omrijden blijft van kracht

Tijdens deze werkzaamheden was op de brug in beide richtingen maar één rijstrook beschikbaar. “We geven de brug tijdelijk vrij omdat het vakantieverkeer op gang komt. Ondertussen houden we de situatie op de brug in de gaten. Als het nodig is gaan we opnieuw koelen”, zegt Bart Keunen, districtshoofd Zuid bij Rijkswaterstaat. “Het advies om de brug te mijden en voor een omleidingsroute te kiezen blijft van kracht.”

Rijkswaterstaat begon donderdag met het koelen van de brug. Dat leidde tot lange files in beide richtingen. Automobilisten moesten rekening houden meer dan twee uur vertraging. Ook de andere kant op, richting Brabant, was het lang stilstaan. Sommige automobilisten meldden dat ze al drie uur voor de Merwedebrug stonden te wachten.

Vrijdagochtend waren de hoge temperatuur aanleiding om de brug opnieuw te gaan koelen. Tankwagens brachten het water naar de brug. Kort na het middaguur besloot Rijkswaterstaat de weg tijdelijk vrij te geven om het vakantieverkeer vrij baan te geven.

