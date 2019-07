Na hitte volgt noodweer: dit is waarom Brabant daar vaak door getroffen wordt [UITLEGVIDEO]

Hagelstenen zo groot als golfballen, wekenlang extreme droogte of flinke hoosbuien en ondergelopen straten. Als het om noodweer gaat, krijgt Brabant er vaak flink van langs. En dat heeft alles te maken met de Brabantse grond waarop we wonen.

Deze week was een week met extreme temperaturen. Toen vrijdagavond de eerste buien uit de hemel kwamen, zuchtten we van verlichting. Na extreme hitte volgt vaak noodweer. Zo waaiden vrijdag op de A67 bomen om en liepen in Eindhoven kelders onder water.

Het lijkt alsof onze provincie vaker dan andere provincies wordt getroffen door noodweer. En dat is ook zo. Hoe dat kan? Dat leggen we je in twee minuten uit in onderstaande video: