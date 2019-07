Steven Kruijswijk bekroont uitstekende Tour de France met een derde plek

Wielrenner Steven Kruijswijk uit Nuenen heeft zondagavond in Parijs de Tour de France afgesloten met een mooie derde plaats. De podiumplek was een bekroning voor een uitstekende Ronde van Frankrijk. Kruijswijk reed het grootste gedeelte van de Tour in de top van het klassement. Kruijswijk is de negende Nederlander die een podiumplaats heeft bereikt in de Tour de France. Onder anderen Johan van der Velde uit Rijsbergen werd ooit ook derde.

De belangrijkste meerdaagse wielerwedstrijd werd gewonnen door de Colombiaan Egan Bernal. Zijn ploeggenoot Geraint Thomas eindigde als tweede. De 22-jarige Bernal is de jongste winnaar in meer dan honderd jaar.

Negende Nederlander

Steven Kruijswijk is dus de negende Nederlandse wielrenner die de Tour de France in de top-drie heeft beëindigd. Jan Janssen was de eerste die daarin slaagde; hij werd tweede in 1966 en won de Tour in 1968.



Joop Zoetemelk is de enige andere Nederlander die in Parijs als eindwinnaar werd gehuldigd. Dat gebeurde in 1980 nadat hij al vijf keer als tweede was geëindigd. Die positie bezette hij in 1982 nog een keer. Hennie Kuiper werd tweemaal tweede in Parijs: in 1977 achter de Fransman Bernard Thevenet en in '80 achter Zoetemelk.



Steven Rooks moest in 1988 alleen de Spanjaard Pedro Delgado voor zich dulden. Tom Dumoulin eindigde vorig jaar als tweede achter Welshman Geraint Thomas. Drie Nederlanders werden net als Kruijswijk derde in de Tour: dat waren Van der Velde (1982), Peter Winnen (1983) en Erik Breukink (1990).



Wielercircus

Diezelfde Breukink lost maandagavond in Boxmeer het startschot voor Daags de Tour. Dit is het eerste van een serie lucratieve criteriums waarop het wielercircus zich na de feestelijke huldiging op de Champs-Élysées in Parijs stort. Zo heeft Kruijswijk een drukke week voor de boeg. De renner verschijnt aan de start in Boxmeer (maandag), Surhuisterveen (dinsdag), Chaam (woensdag) en Wateringen (donderdag).