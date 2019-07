Bart blijft Tourfavorieten voor en haalt 42.000 euro op voor onderzoek naar kanker

Blijdschap bij Bart Kiemeney na aankomst in Parijs. (Foto: website Bart Kiemeney)

Het idee om de Tour te rijden ontstond twee jaar geleden, toen Kiemeney net voorzitter van het Radboud Oncologie Fonds was. "Toen zaten we een keer met het bestuur bij elkaar, op het moment dat Maarten van de Weijden aan zijn eerste Elfstedenzwemtocht bezig was. Toen opperden bestuursleden dat wij ook eens zoiets zouden moeten doen, zo'n speciale actie om het fonds wat meer naamsbekendheid te geven en wat geld binnen te halen."

'Voor de grap'

Daarop stelde Kiemeney - "voor de grap" - voor om een keer zelf de Tour de France te fietsen. "En daar 'hapten' ze meteen op", lacht hij. "Ik had de Tour al eens eerder gereden - in 2012 - dus ik wist dat ik het zou kunnen, mits ik weer een beetje zou gaan trainen. Toen hebben we de stoute schoenen aangetrokken en ben ik gaan fietsen."

Om de ruim 3500 kilometer af te leggen, hadden de profs meer dan tachtig uur nodig. "Ik deed er denk ik twee keer zo lang over. In 2012 reed ik ongeveer een derde langer dan de profs, maar dit was een hele zware Tour. De zwaarste die ze - denk ik - ooit hebben uitgezet qua parcours. Met heel veel klimkilometers, en ik ben niet echt een geboren klimmer..."

De negentiende etappe naar Tignes, die voor de Tour-renners 25 kilometer voor de finish werd afgebroken vanwege de weersomstandigheden, reed Kiemeney trouwens wel volledig uit. "Ik heb álles gefietst, ja." Lachend: "Ik zit nog steeds te wachten op de gele trui."

Geen rare fratsen

Hij had zich aangesloten bij een groep van 23 individuen. Samen hebben ze het hele parcours afgelegd. Zonder doping of ketonen.

"Bij mij was het echt een boterham met pindakaas", lacht Kiemeney. "Gewoon het normale eten. Je let er natuurlijk wel op dat je voldoende koolhydraten naar binnen krijgt, maar verder geen rare fratsen. Absoluut niet."

Doneren

In totaal heeft hij de afgelopen weken 42.000 euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Maar ook achteraf kunnen mensen hem nog belonen voor zijn bijzondere prestatie. Dit kan door geld te doneren op Tourdefrancevanbart.nl. "Dat zou geweldig zijn."

