Houding Hirving Lozano roept irritatie op bij Willy en René van de Kerkhof: 'Gauw verkopen!'

PSV verspeelde in de eerste competitiewedstrijd van het nieuwe voetbalseizoen meteen dure punten. Omdat Ajax en Feyenoord dit voorbeeld volgden, is de schade nog te overzien. Maar de clubiconen Willy en René van de Kerkhof zijn geschrokken.

"Het was weer niet best", verzucht René, die PSV vorige week al door FC Basel uitgeschakeld zag worden in de tweede voorronde van de Champions League en het duel om de Johan Cruijffschaal zag verliezen van Ajax. "Wéér een andere opstelling... Zo kweek je weinig vertrouwen bij je spelers."

'Zoet moet die bal gewoon hebben'

Tot zijn afgrijzen zag hij dat PSV opnieuw vroeg in de wedstrijd een tegendoelpunt moest incasseren. "Dan loop je weer achter de feiten aan." Zijn broer Willy knikt. "De achterhoede met Jeroen Zoet - die in mijn optiek de bal bij de openingstreffer gewoon had moeten hebben - zit op dit moment niet goed in elkaar. De verdedigers blijven ook te ver achterin hangen. Het speelveld wordt te groot."

In de tweede helft slaagde PSV er nog wel in op gelijke hoogte te komen via Denzel Dumfries, maar de winnende treffer viel niet. En dus waren er na afloop zure gezichten te zien bij de Eindhovenaren.

'Dit is toch geen topvoetbal anno 2019?'

Willy heeft het gevoel dat er iets broeit bij PSV. "Als ik zaterdag zag hoe Hirving Lozano erbij lag op de reservebank... Hij lág! Toen dacht ik: jongens, dat is toch geen topvoetbal anno 2019?! Dit kán niet. Zo ongeïnteresseerd, hij gaf nergens om. Dat soort spelers moeten we niet in de ploeg hebben. Gauw verkopen, want de interesse is er helemaal niet bij hem."

"Iedereen wil natuurlijk graag spelen, maar Mark van Bommel moet dit de kop indrukken", vult René aan. "Hoe Lozano erbij zat, daar moet een hartig woordje over gesproken worden. Hij zit met zijn kop ergens anders. Dat is niet goed voor het team en niet goed voor Van Bommel. Maar ook niet voor de supporters, natuurlijk. Die verwachten van zo'n man dat hij zijn best doet, als hij speelt."

Wie de ex-internationals wel konden bekoren, zijn de aanvallers Steven Bergwijn en Donyell Malen. Willy hoopt dat zij PSV voorlopig niet gaan verlaten. "Dit zijn de twee spelers die op dit moment de kar trekken bij PSV. Zij doen er alles aan om PSV uit het slob te halen en op de rails te zetten. Ik hoop dat ze zullen blijven, maar je weet het nooit in de voetbalwereld. Het kan van de ene op de andere dag gebeurd zijn."

Willem II en RKC Waalwijk

Waar PSV niet best voor de dag kwam, maakte Willem II afgelopen weekend wél indruk. De ploeg van coach Adrie Koster klopte PEC in Zwolle met 3-1. "PEC Zwolle was niet zo denderend, maar Willem II was prima", zag René. "Knap van Koster en zijn mannen. Vangelis Pavlidis scoorde twee keer. Misschien kan hij de verrassing van dit voetbalseizoen worden."

Promovendus RKC kon de terugkeer in de eredivisie geen glans geven. RKC verloor zaterdagavond bij VVV-Venlo - ondanks een 1-0 voorsprong - met 3-1. "RKC gaat het moeilijk krijgen", denkt René. "Dit is een ploeg die met geluk in de eredivisie is terechtgekomen", benadrukt zijn broer Willy. "RKC moet alle zeilen bijzetten om niet rechtstreeks te degraderen."