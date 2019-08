Boulevardblog, Lidian uit Dongen weet het zeker: 'Die knal was een bom'

Lidian (54) werkt als begeleidster in de gehandicaptenzorg. Haar man Johan (56) is proces-operator bij DSM. Maandagavond gingen ze met Omroep Brabant naar dansvoorstelling #minaret op Theaterfestival Boulevard. Een verrassing: tevoren wisten ze niet waar ze terecht zouden komen.

Lidian en Johan horen voor het eerst dat ze meegaan naar een voorstelling met moderne dans.

#minaret is een voorstelling van de Libanese choreograaf Omar Rajeh. De dans gaat over de oude stad Aleppo die in de Syrische burgeroorlog zwaar is beschadigd. Met zes dansers die dansen op een geluidsdecor dat maar door lijkt te beuken, gaat #minaret over het slechte wat mensen elkaar aan kunnen doen.

Drone

Aan de dans doet ook een drone mee. Het zoemende gevaarte hangt boven de dansers, volgt ze en laat ze soms niet los. Een drone als een kwade geest. Lidian noemt 'm consequent 'de overheerser.'

#minaret (foto: Stephan Floss)

Van het tweetal heeft Lidian sowieso de minste moeite om een eigen verhaal bij de dans te maken. "Het gaat om strijd, om geweld." Een harde knal die tijdens de voorstelling iedereen aan het schrikken maakt, kan niet anders zijn dan 'een bom'.

Meer informatie

Johan vindt de voorstelling ook "overweldigend". Maar hij had graag wat meer informatie gehad. "Die mensen hebben er hard aan gewerkt. Ik heb het gevoel dat ik hun werk beter kan waarderen als ik het goed kan volgen."

Lidian: "Op dat gebied zijn we heel anders." Johan knikt. "En op dit soort momenten kom je daar achter."

#minaret (foto: Stephan Floss)

Bootvluchtelingen

De voorstelling inspireert het tweetal. Op een van de terrasjes van De Boulevard belanden we opeens in een gesprek over bootvluchtelingen die verdrinken in de Middellandse Zee. Lidian haalt haar telefoon tevoorschijn. Er staan foto's op van een Italiaanse muurschildering over het onderwerp die indruk op haar hebben gemaakt.

Nog even de vraag waaróm Lidian en Johan #minaret nooit zelf hadden uitgekozen. Ze hadden een slechte ervaring met Scapino, vertelt Johan. "Dat vonden we te experimenteel."

"Maar, zegt Lidian, "we kiezen voor vier of vijf voorstellingen per jaar. Dan valt het onbekend snel af. Onbekend maakt onbemind."

Terwijl we afscheid nemen, kijken ze elkaar aan. "Zullen we hier nog even een kijkje nemen," vraagt Johan.

Maandagmiddag op De Boulevard.

Eva van Pelt (foto: Dave Menkehorst)

Nog een tip

Zangeres Eva van Pelt voert kleine gesprekjes met haar publiek over belangrijke dingen in het leven. Aan de hand daarvan kiest ze speciaal voor het publiek van dat moment liedjes uit.

Het is jammer dat de ruimte iets te veel galmt voor haar fijnzinnige nummers. Maar voor wie even wat rust en schoonheid nodig heeft, is haar voorstelling 'Hier' een aanrader.

