Thijs (25) is geopereerd nadat hij voor de zevende keer kanker had: 'Het gaat verrassend goed'

“Het gaat verrassend goed met me”, vertelt een opgewekte Thijs aan de telefoon. Vorige maand hoorde de Bredanaar dat hij voor de zevende keer ziek was. Deze keer ging het om een uitzaaiing in zijn buik. Na een urenlange operatie is die verwijderd. “Ik ben enorm dankbaar dat ik weer gezond mag zijn.”

Rolstoel

Langzaam maar zeker voelt hij zich steeds sterker. De pijn aan zijn buik neemt snel af en de rolstoel van het ziekenhuis is daarom nog nauwelijks nodig. “De artsen hebben veel vertrouwen in mijn herstel.”

In 2008 ging het voor het eerst mis. Hij kreeg te horen dat er botkanker was gevonden in zijn linkerarm. Zijn gehele arm werd daarom geamputeerd. In 2011, 2013, 2014 en 2015 had hij uitzaaiingen in zijn longen. Ruim twee jaar geleden werd een uitzaaiing op zijn alvleesklier gevonden.

Ik zie kanker niet als een strijd. Het overkomt je.

‘Geen held’

Door dit bijna indrukwekkende lijstje, wordt Thijs vaak een held genoemd. Toch ziet hij dat zelf heel anders. “Ik zie kanker niet als een strijd met winnaars en verliezers. Dat beeld wil ik graag veranderen”, vervolgt hij. "Het overkomt je. Ik heb gewoon veel geluk gehad en daar ben ik heel dankbaar voor.”

LEES OOK: Thijs loopt zijn laatste rondje voor zijn zoveelste operatie en ruim 100 mensen lopen met hem mee

Thijs kreeg honderden reacties. “Mijn telefoon explodeerde. Veel mensen leefden mee, dat is heel erg fijn." In aanloop naar zijn operatie deden bij zijn laatste hardlooprondje in Breda zeker honderden mensen mee. "Daar heb ik veel steun aan gehad. Het was mooi om het zo af te kunnen sluiten."

Over tien dagen moet hij weer op controle in het ziekenhuis. Ondanks zijn verleden heeft hij er vertrouwen in dat hij schoon blijft. “Ik probeer altijd positief te blijven. Nu maar hopen dat het de laatste keer is.”

In 2008 kreeg Thijs voor het eerst kanker (foto: Thijs Kroezen).