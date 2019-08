Weer doorrijder in Den Bosch, man in elektrische rolstoel aangereden en achtergelaten

Een 48-jarige man in een elektrische rolstoel is aangereden door een auto (Foto: Bart Meesters).

Een 48-jarige man in een elektrische rolstoel is aangereden door een auto op de Simon Stevinweg in Den Bosch. De automobilist is doorgereden in de richting van het centrum. Het slachtoffer raakte lichtgewond en is onderzocht door ambulancepersoneel.

De politie vermoedt dat de doorrijder in een bruine Renault Captur reed met schade rechtsachter. De politie doet onderzoek op de plek van het ongeluk en er wordt gekeken of er camerabeelden zijn.

Ook doorrijder in juli

Half juli werden in de buurt van het centrum van Den Bosch twee mannen aangereden door een auto en deze reed ook door. Een van de slachtoffers was er na de aanrijding slecht aan toe. Begin augustus gaf de politie camerabeelden vrij van het ongeluk.

Een jongen van 15 uit Vught werd in april aangereden in het centrum van Den Bosch. Het slachtoffer stak te voet de straat over toen de scooter in volle vaart tegen hem aan botste. Door de aanrijding vloog het slachtoffer meters door de lucht en daardoor raakte hij ernstig gewond. Ook de bestuurder van de scooter was hard gevallen. Deze bestuurder werd door een automobilist zijn auto in geholpen en was daarna spoorloos. De verdachte had zich later bij de politie gemeld.