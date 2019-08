U wilt hier met uw Batmobile / fiets / bruidspaar * de snelweg op, mag dat?

Kortste weg naar huis

'Waarom moeilijk doen als het ook makkelijk kan', dacht deze jongen op de A77 bij Boxmeer. Hij wilde 's nachts de kortste weg naar huis nemen en die liep toevallig via de snelweg. Agenten vonden het niet zo'n succes en hielden hem aan.

Bruidsfoto op de snelweg

Het is misschien wel de minst romantische plek voor een bruidsfoto, maar deze foto midden op de snelweg is toch zeker een plaatje. Bruidsfotograaf Gaby Ermstrang uit Woudrichem bedacht zich geen moment toen het verkeer muurvast stond en schoot dit bijzondere kiekje.

File zorgde voor deze bijzondere foto (foto: Gaby Ermstrang).

Fietsen over dichte snelweg

Wat doe je als de snelweg volledig is afgesloten vanwege een ongeluk: dan pak je je fiets en maak je even een ritje. Een groepje scholieren hoefde daar niet lang over na te denken en greep hun kans op de A27 bij Werkendam. En omdat sterke verhalen alleen worden geloofd als je bewijs hebt, filmden ze zelf hun actie.

Fietstochtje midden op de snelweg

Tadadadadadada! Batman!

Onze provincie was vorige maand even in de veilige handen van een superheld. Toen croste de Batmobile over de A16 om ons te behoeden voor het kwaad. Later bleek dat het misschien toch niet Batman was die door Brabant scheurde, maar dat hij zijn bolide had uitgeleend aan een buitenlandse prins.



De Batmobile was woensdag op de A16 in Breda gezien (Foto: Kees-Jan van Rijkswaterstaat).

Slome shovel

Het was flink wat geduld opbrengen voor de automobilisten die achter een shovel op de A2 bij Eindhoven reden. Het bouwvoertuig kon namelijk niet harder van 40 kilometer per uur. Het andere verkeer kon dus alleen maar achteraan aansluiten in de opstopping die hierdoor ontstond.

Shovel op de A2. Bron: Dumpert.nl

Auto-aanhanger

Deze 'bumperklever' reed wel heel dicht op zijn voorganger. Maar na twee keer goed knipperen, bleek dat het toch echt om een aanhanger ging.

Een te gekke aanhanger uit Duitsland. Foto: Nickey Cleuren

Past nét niet

Waarom het niet handig is om te negeren dat iets eigenlijk niet past, bewees deze automobilist met zijn enorme conifeer. Want de auto kon door zijn meterslange boom niet harder dan 60 kilometer per uur. Agenten vonden het gevaarlijk en zetten de auto aan de kant.