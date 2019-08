Megavarkensstal bij de Kampina voorlopig van de baan, gemeente en provincie teruggefloten

De gemeente kreeg onder meer te horen dat ze vorig jaar mei ten onrechte een vergunning had afgegeven voor het houden van 19.000 biggen. Oirschot had daarvoor toestemming gekregen van de provincie. Die werd op haar beurt teruggefloten, omdat volgens de rechter de plannen tot een verslechtering leiden van de Kampina, het aangrenzende natuurgebied.

LEES OOK: Hoe stop je de komst van een megastal? Burgers en buitenlui sturen ambtenaren een handleiding



Steun dierenartsen

Omwonenden, de Brabantse Milieu Federatie en de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten maken zich al lang grote zorgen over de plannen van de veehouder. Op diverse manieren hebben ze vooral vorig jaar geprotesteerd. Zowel in het gemeentehuis van Oirschot als op de plek aan de Logtsebaan waar het project van de grond zou komen. Hun acties kregen ook steun van een belangenorganisatie van dierenartsen.



De gemeente gaf zes jaar geleden een vergunning af voor de megastal. Al die tijd heeft Johan van Hal, de man uit Boxtel die de megastal wil laten bouwen, hiervan geen gebruik gemaakt. Intussen zijn de regels en wetten drastisch veranderd en leven we in andere tijden. Maar dat doet niets af aan de geldigheid van de verleende vergunning, zo dachten ambtenaren van de gemeente.



'Onvoldoende onderzocht'

De actievoerders denken hier heel anders over. Zij zijn bang voor meer uitstoot van stikstof, bedreiging van de natuur, maar ook afnemende kwaliteit van wonen en leven in de omgeving. De rechtbank kan zich hierin vinden. Zo heeft de provincie onvoldoende onderzocht of met andere maatregelen de natuur beter beschermd had kunnen worden.



De provincie is nu opnieuw aan zet en daarna moet de gemeente Oirschot weer een nieuw besluit nemen. De uitspraak van de rechtbank is overigens ook voor een deel ingegeven door een recent standpunt van de Raad van State. Het hoogste rechtsorgaan van ons land gooide in juni het Nederlandse vergunningenstelsel dat stikstofuitstoot moet tegengaan in de prullenbak.

LEES OOK: Boeren, bedrijven en gemeenten die willen bouwen hebben groot probleem bij krijgen vergunning