Arme mensen krijgen gratis sterrenlunch in Oisterwijk: 'Dit gebeurt mij nooit'

Mensen die zich normaal gesproken geen bezoekje aan een exclusief restaurant kunnen veroorloven, kregen woensdagmiddag een gratis lunch in het tijdelijke restaurant Vis aan het water in Oisterwijk. 35 mensen, onder wie chronisch zieken en arme en eenzame ouderen, schoven aan om te genieten van een viergangenlunch, die werd bereid door het team van sterrenkok John Kocken.

"Dit gebeurt mij nooit", zegt een dame die geniet van het eten. "Het is sowieso veel te duur voor mij, maar nu heb ik het geluk dat ik hier mag komen." Op het menu stond onder meer tonijn met oestercrème. Ze is lovend over de tonijn. "Zo mooi aangekleed, echt genieten."

Emotie

Initiatiefnemer Frank de Bot doet het vanuit zijn hart, al is de publiciteit natuurlijk mooi meegenomen. De Bot, die feesten en partijen organiseert, had eerder al tijdelijke restaurants in Cromvoirt en Vught (asperges in het veld en wild in het Groene Woud). Dat het derde restaurant nu ook is gelukt emotioneert hem. "Een paar dagen geleden stond het onkruid hier nog een meter hoog."

Snackbar

"Het is ook wel eens leuk om andere mensen te kunnen laten genieten van goed eten en een lekker sfeertje, zonder dat ze hoeven denken dat ze de rest van de maand niets meer kunnen", zegt Kocken. "Ik hoop dat het allemaal goed komt, anders moeten ze naar de plaatselijke snackbar", grapt hij.

Het doel was in ieder geval bereikt, want alle 35 uitgenodigde mensen genoten volop van de lunch. Het tijdelijke restaurant Vis aan het water in Oisterwijk is nog geopend tot en met zondag 1 september.