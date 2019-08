Protest tegen aardgaswinning in Waalwijk laait weer op: Milieudefensie eist stop

De gaswinning in kleine aardgasvelden - bijvoorbeeld in Waalwijk - moet worden gestopt. Dat vindt Milieudefensie. Een brief daarover krijgt steun van actiegroepen uit heel Nederland. Daar zitten ook groepen uit Waalwijk en omgeving bij. De actievoerders daar zijn ervan overtuigd dat de afgegeven vergunningen niet kloppen.

Het bedrijf Vermilion haalt bij Waalwijk gas uit de grond. Vorig jaar nog protesteerden omwonenden daartegen. Minister Wiebes legde die bezwaren naast zich neer en gaf Vermilion toestemming om tot 2026 door te gaan met het winnen van gas in deze omgeving.

Hetzelfde Vermilion wil bij het Friese Noordwolde naar gas boren. De overheid stak daar op het laatste moment een stokje voor omdat het bedrijf de vergunningen niet op orde had.

Stikstof

Milieudefensie schrijft nu in een brief aan oud minister Remkes dat gaswinning in alle kleine gasvelden moet worden gestaakt. Een argument daarvoor is dat bij de winning van aardgas stikstof vrijkomt.

LEES OOK: Dino (47) is tegen gaswinning en fietste daarom van Groningen naar Brabant

In mei heeft de Raad van State besloten dat het Nederlandse stikstofbeleid niet klopt. Nederland moet voorkomen dat er te veel stikstof in natuurgebieden terecht komt. Volgens de Raad van State werden er te makkelijk vergunningen afgegeven voor activiteiten waarbij stikstof in de lucht komt. Het beleid zou veel strenger moeten.

Vijftien miljard

Deze uitspraak zorgt voor veel onduidelijkheid. ABN AMRO schat dat de uitspraak alleen in de bouw de komende vijf jaar al bijna vijftien miljard aan omzet scheelt. De veehouderij is een van de grootste stikstofproducenten. De gevolgen van de uitspraak voor Brabant zullen daarom ingrijpend zijn, al is er tot nu toe niemand die een overzicht heeft.

Oud-minister Remkes kreeg de klus om uit te zoeken wat de gevolgen van de stikstof-uitspraak landelijk zijn. Naar verwachting komt hij halverwege september met een eerste rapport. Dat is ook waarom de milieuorganisaties nu een brief aan hem hebben gestuurd.

Frank den Braven uit Waalwijk weert zich al jaren tegen de gaswinning in Waalwijk, Sprang Capelle en Loon op Zand. Hij overhandigde minister Wiebes vorig jaar een petitie.

'Er klopt iets niet'

Den Braven: "Ik heb de vergunningen voor Vermilion doorgespit. Ik heb er nergens iets over stikstof kunnen vinden. Dat is voor mij wel een aanwijzing dat er iets niet klopt. In de buurt zijn wel twee natuurgebieden die bescherming verdienen: De Langstraat en de Loonse en Drunense Duinen. Ik hoop dat Remkes nu ook constateert dat er iets niet klopt."

Vermilion-woordvoerder Hidde Baars wijst er op dat zijn bedrijf al een vergunning heeft voor de gaswinning. "Milieudefensie gebruikt de stikstof nu om tegen de boringen te ageren. Maar feitelijk weet niemand nog waar we aan toe zijn. Wij wachten af tot het rijk met duidelijkheid komt."

Provincie tegen gasboring

De provincie, de gemeente Tilburg en de waterschappen verzetten zich ook tegen de gaswinning in Waalwijk, Sprang-Capelle en Loon op Zand. Volgens deze overheden moet Nederland van het gas af en is het daarom geen goed idee om de gaswinning uit te breiden. De provincie Brabant stuurde daarover eerder deze week nog een brief aan minister Wiebes.



De leden van provinciale staten worden volgende week vrijdag bijgepraat over de gevolgen die de stikstofuitspraak van de Raad van State heeft.

Een van de grote projecten waarover onzekerheid is, is het nieuwe Logistiek Park Moerdijk van bijna 150 hectare in West-Brabant. Halverwege september komt de vergunning daarvoor aan de orde bij de Raad van State.