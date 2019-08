Jongen (16) die is opgepakt voor neersteken Megan (15) wordt verdacht van moord of doodslag

De 16-jarige jongen die is opgepakt voor het neersteken van de 15-jarige Megan in Breda, wordt moord c.q. doodslag ten laste gelegd. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten. De verdachte wordt nog zeker veertien dagen vastgehouden. Megan overleed kort nadat de verdachte zich meldde op het politiebureau.

Het OM gaat niet verder in op de zaak omdat het om een minderjarige verdachte gaat. De jongen blijft voorlopig vastzitten. Volgens persrechter Tessa Huiskamp is dat niet per se gebruikelijk. "Een minderjarige verdachte wordt alleen voorafgaand aan zijn proces vastgezet als daar een goede reden voor is. Die reden is hier de ernst van het delict en diens impact op de maatschappij."

De verdacht zit bovendien in beperking: dat betekent dat hij alleen zijn advocaat mag spreken. Over twee weken kijkt de rechter opnieuw naar zijn voorarrest.

'Misdrijf in relationele sfeer'

Maandagmiddag vond de steekpartij plaats aan de Bilderdijkstraat in Breda. "Het is een misdrijf in de relationele sfeer", stelde de politie eerder. Volgens bekenden van het slachtoffer was de verdachte het vriendje van Megan.

De jongen en Megan zaten bij elkaar in de klas op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Dit jaar zou ze naar de vierde klas van de havo gaan.

