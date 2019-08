Jongen (16) opgepakt voor neersteken Megan (15) verdacht van moord of doodslag

De 16-jarige jongen die is opgepakt voor het neersteken van de 15-jarige Megan in Breda, wordt moord c.q. doodslag ten laste gelegd. Dat laat het Openbaar Ministerie (OM) donderdag weten. Megan overleed kort nadat de verdachte zich meldde op het politiebureau.

Het OM gaat niet verder in op de zaak omdat het om een minderjarige verdachte gaat. De verdachte blijft voorlopig vastzitten.

'Misdrijf in relationele sfeer'

Maandagmiddag vond de steekpartij plaats aan de Bilderdijkstraat in Breda. "Het is een misdrijf in de relationele sfeer", stelde de politie eerder. Volgens bekenden van het slachtoffer was de verdachte het vriendje van Megan.

De jongen en Megan zaten bij elkaar in de klas op het Onze Lieve Vrouwelyceum in Breda. Dit jaar zou ze naar de vierde klas van de havo gaan.

LEES OOK: