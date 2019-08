Doorrijder die Joey (29) zwaargewond achterliet in Den Bosch is aangehouden

Joey in het gips. (Foto: Joey Kroese)

De autobestuurder die op 20 juli op de Zuid-Willemsvaart in Den Bosch de 29-jarige Joey Kroese schepte en daarna doorreed, is dinsdagochtend opgepakt. Het gaat om een 23-jarige man uit die stad.

Joey Kroese raakte bij de aanrijding zwaargewond aan zijn been. Volgens de politie heeft de verdachte bekend. Hij zit vast voor verder onderzoek.

De 29-jarige Joey, die oorspronkelijk uit Enschede komt, had eind juli drie collega's aangemoedigd die meeliepen bij de Nijmeegse Vierdaagse. Kroese zou vrijdagnacht bij een collega blijven slapen in Den Bosch, zodat hij niet met het openbaar vervoer naar zijn woning in Leusden hoefde te reizen.

Rond halfvier pakte hij in zijn eentje vanuit Nijmegen de trein naar Den Bosch. Daar aangekomen, ging Joey lopend op zoek naar zijn slaapadres. Tijdens zijn zoektocht kwam hij fietser Derk tegen, die hem een lift aanbood. Toen ze bijna bij het huis van Joey's collega aan de Zuid-Willemsvaart waren, werden ze van achteren aangereden door de 23-jarige Bosschenaar.

Lachgas

De auto van de dader, een Seat Ibiza, kwam al snel in beeld. De man lurkte mogelijk aan een lachgasballon tijdens de aanrijding.

