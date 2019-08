Dierenactivisten doen aangifte tegen zoon van Anky van Grunsven: 'Hij bedreigde ons met de dood'

De Vegan Strike Group die dit weekend het EK paardensport in Rotterdam verstoorde, wil aangifte doen tegen de zoon van Anky van Grunsven uit Erp. De 14-jarige Yannick reageerde via Facebook woedend op de actie van de dierenactivisten. “Jouw volk moet afgeschoten worden smeerlap. Beetje stoer doen maar wegrennen als 't paard eraan komt. Je bent een voorbeeld van een mislukking. (...) Ik hoopte dat je overreden werd, lijer."

Peter Janssen, voorzitter van de Vegan Strike Group, liep zondagmiddag met zijn 19-jarige collega de rijbaan op om te protesteren tegen de paardensport. “Wij willen een stem zijn voor de dieren en voor ze opkomen. Een ruiter betaalt zijn hypotheek letterlijk over de rug van het paard”, vertelt Janssen aan Omroep Brabant.

Aangifte

Om hun actie te vieren, aten de activisten een vegan ijsje en plaatsten daar een foto van op social media. Dat viel niet goed bij de zoon van Van Grunsven. Later op de avond stuurde hij dreigende berichten naar de 19-jarige activiste, zowel openbaar als privé. Die berichten gingen volgens de Vegan Strike Group zo ver, dat er binnenkort aangifte gedaan wordt.

“Ik kan me voorstellen dat hij boos is om de actie, maar even aan de bel trekken vind ik anders dan iemand met de dood bedreigen. We willen laten zien dat dat echt niet kan", zegt Peter Janssen.

Opwelling

Van Grunsven vertelde tegen het AD dat haar zoon ‘in een opwelling reageerde’. “Nu wij hem de consequenties en de ophef na zijn daad laten zien, is hij geschrokken. Net als iedere 14-jarige had hij dit niet overzien.”

De streakers hebben nog geen contact gehad met de familie Van Grunsven. “Wij wachten nog steeds op een reactie van Anky. We hebben geen mail of post ontvangen. Excuses zouden op hun plaats zijn. Direct naar ons toe, niet via de media”, aldus Janssen.

Eerder dit jaar zorgden de dierenactivisten voor ophef door een protest bij de Efteling-attractie Ravelijn. Daar kregen vier activisten toen een boete voor.