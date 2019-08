Mestverwerker Den Ouden verbreekt het zwijgen: 'We willen ver gaan om de stankoverlast op te lossen'

Mestverwerker Den Ouden in Helmond kwam de afgelopen weken meerdere keren in opspraak door stankoverlast. Gevraagd om een reactie hield het familiebedrijf, dat in 1948 door de opa van de directie werd opgericht, steeds de lippen stijf op elkaar. Vrijdagochtend spraken Jeroen, Rob en Harm den Ouden voor het eerst over de recente klachten.

De drie neven schoven aan tafel op het hoofdkantoor van Den Ouden Groep in Schijndel. "We wilden het niet in de media uitvechten, maar met onze partners om tafel om het op te lossen", zegt Jeroen den Ouden. "Met de media praten zit niet echt in de aard van het beestje", zegt Rob den Ouden, die directeur sales is bij het bedrijf. Ook directeur Harm den Ouden is aangeschoven.

'We willen erg ver gaan'

Vooral de Helmondse wijk Brouwhuis heeft last van de stank. Het afgelopen jaar regende het honderden klachten over het industrieterrein waar het bedrijf gevestigd zit. "We willen het probleem oplossen en daarvoor willen we erg ver gaan", zegt directievoorzitter Jeroen den Ouden.

In augustus legde Den Ouden een aantal keren de productie stil. De omgevingsdienst constateerde een overtreding van de geurnorm en de provincie wil nu dat het bedrijf 25.000 euro betaalt. Den Ouden heeft bezwaar gemaakt, omdat er niet genoeg metingen gedaan zijn om de overschrijding goed vast te stellen, vindt het bedrijf.

"De koolstoffilter van het reinigingssysteem was verzadigd", zegt Jeroen den Ouden over de stank. "Normaal gesproken gaan deze koolstoffilters 6 tot 9 maanden mee, nu was het na 4 maanden ineens klaar. Dat heeft ons erg overvallen, je kunt een verzadiging van de filter niet aan zien komen, ineens slaat het om."

De Den Oudens zijn ervan overtuigd dat de stank in de wijk Brouwhuis niet alleen door de mestverwerker wordt veroorzaakt. Op het industrieterrein BZOB in Helmond zitten nog andere bedrijven die in de ogen van Den Ouden mee stinken. "Wat dan richting de wijk waait, is een menggeur, maar Den Ouden wordt de hele tijd genoemd en erop aangekeken."

Het bedrijf hield donderdagavond een informatieavond voor onder anderen de wethouder en gemeenteraadsleden. "De gemeente heeft nu toegezegd dat er een onderzoek komt naar de andere geurbronnen op het industrieterrein. Mensen beseffen sinds donderdagavond meer dat het hier om een menggeur gaat. Iedereen had altijd het idee dat Den Ouden de enige veroorzaker is."

De gemeente bevestigt dat er ook gekeken wordt naar andere bedrijven als stankbron, maar dit is volgens wethouder Maas geen nieuw onderzoek. "We hebben altijd al rekening gehouden met de andere geurbronnen op het terrein. Maar bij Den Ouden is in de schoorsteen gemeten en zijn er geuroverschrijdingen vastgesteld. Dus Den Ouden kan niet ontkennen dat het een flink aandeel heeft."

'Imagoschade'

Het familiebedrijf, dat met het hoofdkantoor in Schijndel zit, heeft grote imagoschade opgelopen door de geurklachten en de negatieve publiciteit. Terwijl in de ogen van het bedrijf vooral de gemeente Helmond 'de veroorzaker is van deze misère'. "En wij draaien er als ondernemer voor op. We willen al erg lang een hogere schoorsteen. Heel 2018 hebben we daar gesprekken over gevoerd, maar de gemeente was steeds niet overtuigd dat een hogere schoorsteen de stank kan oplossen."

Volgens Den Ouden is de hogere schoorsteen afhankelijk van medewerking van de gemeente. "Het bestemmingsplan moet ervoor gewijzigd worden. Wij willen dat erg graag, maar nu lijkt het net alsof wij degenen zijn die niet in oplossingen willen denken." Wethouder Maas van de gemeente Helmond vond mestverwerker Komeco in Dronten een goed voorbeeld van een bedrijf dat de stank weet te beperken voordat het de schoorsteen in gaat. "Maar Komeco zit daar alleen en niet samen met andere bedrijven die ruiken."

Wethouder Maas laat in een reactie weten dat Den Ouden een hogere schoorsteen altijd koppelde aan een verhoging van de mestproductie. "Nu laat het bedrijf dat voor het eerst los en dat vind ik een positieve ontwikkeling. Wij willen een robuuste oplossing waarbij de stank ook aan de bron wordt aangepakt en niet alleen een hogere schoorsteen."

Klachten

Het bedrijf worstelt ook nog met de klachten uit de wijk. "We produceren op dit moment ver onder de geurnorm. En we willen nog een stap verder gaan. We mogen 50, we rijden 30 en we willen nog langzamer. En toch krijgen we klachten uit de wijk. Ook krijgen we klachten op momenten dat we stilliggen en de geur dus niet afkomstig van ons kan zijn. Als mensen weten dat we stilliggen, stoppen ze met klagen."

Den Ouden wil nog steeds gaan voor de hogere schoorsteen zonder een verhoging van de mestproductie. In de tussentijd zegt het bedrijf te werken aan allerlei oplossingen om de geur terug te dringen. We gaan onderzoeken of we sensoren bij de koolstoffilter kunnen plaatsen, die ons op tijd waarschuwen als het filter weer verzadigd dreigt te raken." Drogere mest gaan verwerken is ook een van de opties, maar het bedrijf pleit ook voor realisme. "We zijn een bedrijf dat je nu eenmaal ruikt, dat kun je nooit helemaal naar 0 terugbrengen."