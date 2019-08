Daan schopte géén egel dood, maar kreeg al 200 haatberichten: 'Ik word met de dood bedreigd'

"Ik word met de dood bedreigd. Een nekschot, ze dreigen mijn huis in brand te steken." Daan (16) kreeg deze week al meer dan 200 haatberichten. De reden: op social media wordt hij massaal beschuldigd van het doodschoppen van een egeltje in Oss. De politie liet vrijdag weten dat de jongen weliswaar een filmpje van het fatale potje voetbal met een jong egeltje deelde in een Whatsappgroep, maar dat hij met de mishandeling verder niets te maken heeft. "Ik ben nog nooit in Oss geweest."

De rel rondom het dode egeltje begon afgelopen zondag met een Facebookpost van de Dierenambulance Maasland. De boodschap was schokkend: een paar jongens in Oss vonden het een goed plan te gaan voetballen met een egeltje van enkele maanden oud. Een verbrijzelde schedel, een kapotte kaak en waarschijnlijk hersentrauma: het beestje was niet meer te redden. Medewerkers van de Dierenambulance konden niets anders dan de egel laten inslapen.

Enkele dagen later dook een filmpje op. Daarop is te zien hoe de egel opgerold ligt en een jongen een paar keer tegen het diertje trapt. Vervolgens krijgt de egel een hele harde trap en vliegt hij door de lucht.

'Grap pakt helemaal verkeerd uit'

Daarna begint de ellende voor Daan. Hij komt niet uit Brabant en heeft naar eigen zeggen nooit voet gezet op Osse bodem. Toch weten heel veel mensen die actief zijn op social media het zeker: Daan gebruikte een egeltje als voetbal en de egel bezweek.

Daan vertelt dat hij het filmpje kreeg en deelde in een Whatsappgroep waarin 'alles maar dan ook echt alles wordt gedeeld'. Hij vroeg zich af hoe mensen zouden reageren als hij zou doen alsof hij een van de jongens in het filmpje was. Hij deelt het filmpje bij wijze van grap, vergezeld van de tekst: "Yo gasten. Vraagje. Is het raar dat ik altijd met egels ga voetballen na een paar bier?"

De 'grap' pakt compleet verkeerd uit. Screenshots van het appgesprek belanden op Facebook en Daan komt terecht op wat je een online-schavot zou kunnen noemen. "Nu zet iedereen mijn naam en telefoonnummer onder de reacties, waardoor ik al meer dan 200 berichten heb ontvangen."

Vrijdagmiddag laat de politie weten dat uit politieonderzoek blijkt dat Daan niet op de beelden te zien is en verder ook niets met de mishandeling te maken heeft. Laat de jongen en zijn familie met rust, is de boodschap.

Balen

Volgens Daan wordt er extra gesurveilleerd in zijn wijk. Bang is hij niet, geeft hij aan. Balen van de situatie doet hij wel. Als hij op Google zoekt op zijn eigen naam en nummer, vindt hij direct allerlei vervelende berichten.

"De bedreigingen doen me niets", stelt hij. "Maar de mensen die zonder iets te weten mijn identiteit openbaar maken, vind ik heel laag. Ik kan mijn telefoonnummer wel weggooien, die kan ik nooit meer gebruiken." En ook: "Mijn ouders zijn hier natuurlijk niet blij mee."

Het onderzoek naar het filmpje en de herkomst ervan is nog in volle gang, zo laat de politie zaterdag weten.