Brand verwoest groot deel complex Haarendael: 'Niets te zeggen over verband met eerdere brand'

Hoe het vuur is ontstaan, wordt onderzocht. "Er is niemand aangehouden", laat een politiewoordvoerster weten.

'Bestrijden brand was eerste prioriteit'

Of er een verband is tussen de brand die vorige week woedde op het landgoed Haarendael en de brand van zaterdagavond valt volgens de woordvoerster 'op dit moment helemaal niets te zeggen'.

"Het bestrijden van de brand was onze eerste prioriteit, het onderzoek gaat daarop volgen."

De schade aan het oude kloostergebouw op Haarendael is aanzienlijk. (Foto: Sander van Gils)

Bij de brand kwam veel rook vrij. Die was tot in de verre omtrek te zien, maar volgens een woordvoerder van de brandweer veroorzaakte de rook geen overlast. De gemeente adviseerde buurtbewoners wel ramen en deuren van hun huis te sluiten en de ventilatie uit te zetten.

Van seminarie naar drugslab

Landgoed Haarendael dateert uit 1836 en is een rijksmonument. Haarendael was lange tijd een seminarie, een opleidingsinstituut voor geestelijken. Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het gebouw door de Duitsers gebruikt als gevangenis. Vanaf 1967 kwam het pand in handen van de Stichting Haarendael. In het gebouw woonden toen mensen met een verstandelijke beperking. In 2012 verhuisden de bewoners en kwam het gebouw leeg te staan. In oktober 2018 werd in een deel van het gebouw een drugslab aangetroffen.