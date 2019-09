Mannen bedreigen medewerkers van koeriersbedrijf Reviva en nemen telefoons mee [VIDEO]

Drie of vier mannen drongen het gebouw aan De Tweeling binnen en bedreigden daar het personeel. Mogelijk hebben de daders mobiele telefoons buitgemaakt. Het opsporingsprogramma Bureau Brabant toont maandagavond beelden van de auto waarin de daders zaten.

De daders, die donker gekleed waren, drongen 24 augustus rond half elf het koeriersbedrijf aan de rand van Den Bosch binnen. Meerdere medewerkers die aan het werk waren, werden door de daders bedreigd.

Het lukte de medewerkers de politie te waarschuwen.

Vervolgens reden de daders weg in een zwarte auto, richting de N279. Het is niet duidelijk of ze verder Den Bosch in reden of in een andere richting.

Zwarte auto

Op de bewakingsbeelden is te zien dat de zwarte auto mogelijk een Audi RS3 is. De politie wil meer weten over die auto. Op die manier hopen ze de daders op het spoor te komen. Of de auto gestolen is en of de daders die nog steeds bij zich hebben, is niet bekend.

Is de auto u opgevallen of heeft u een vermoeden waar de auto nu is? Bel dan naar de politie op het nummer 0800-6070.