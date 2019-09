Politie schiet twee keer op auto, maar bestuurder heeft er lak aan en rijdt weg

De politie is nog steeds op zoek naar de twee inzittenden van de auto die ze zaterdagavond bij een controle op de Fraterstraat in Tilburg staande wilde houden. Eén van de mannen rende weg toen agenten op hen afkwamen.

De bestuurder besloot gas te geven en reed recht op een agent en een politiewagen af. Hij wilde zich niet overgeven, ook niet nadat de politie twee schoten had gelost. De agent die de auto op zich af zag komen, raakte niet gewond. Hij kon op tijd aan de andere kant springen.

'Verdachte auto'

De politie was overigens in actie gekomen, omdat er was gemeld dat er een steekpartij zou zijn geweest aan de Gasthuisring. Toen agenten op zoek waren naar een mogelijke dader, zagen ze in de Fraterstraat een auto, die bij hen als verdacht bekend staat. Daarop besloten ze die te controleren, maar hieraan wilden de inzittenden dus niet meewerken.



Beide mannen zijn nog voortvluchtig. De auto waarin één van hen wegreed, liet wel een oliespoor achter en werd tegen negen uur ’s avonds een eindje verderop gevonden in het Dudokhof. De politie Oost-Brabant neemt het onderzoek over.