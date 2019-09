Eigenaar van auto waarmee Noah werd aangereden, zegt dat hij niets met ongeluk te maken heeft

HELMOND -

De politie heeft de eigenaar gevonden van de blauwe Citroën die de 15-jarige Noah schepte. Dat gebeurde vrijdagavond voor de McDonald's aan de Deurneseweg in Helmond. De eigenaar van de betrokken auto verklaart dat hij niet degene was die in de auto zat en na het ongeluk doorreed. Hij zwijgt verder over wie er dan wel reed.