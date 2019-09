Zalen voor voorstellingen, zaal om te feesten en veel glas: ontwerp voor Theater aan de Parade

Het nieuwe Theater aan de Parade in Den Bosch krijgt twee zalen. Het gaat om de theaterzaal, waar op een hoog podium reguliere voorstellingen worden gegeven en de paradezaal voor feesten. Verder komt er in de kelder een auditorium voor kleinere voorstellingen. In de theaterzaal komt daglicht binnen.

Dat blijkt uit een voorlopig ontwerp dat de gemeente heeft vrijgegeven. De nieuwe schouwburg moet in 2023 de deuren openen.

Het nieuwe theater telt veel glaspartijen, waardoor je bijvoorbeeld vanuit een van de foyers naar de paradezaal kunt kijken. De verschillende foyers kunnen geschakeld worden, waardoor kleinere en grotere ruimtes ontstaan. Op de laad- en losplekken voor vrachtwagens, kan een buitenpodium worden gecreëerd, blijkt uit de schetsen.

Wethouder Huib van Olden: “Het ontwerpteam heeft een flinke klus geklaard. Het maakte een voorlopig ontwerp dat aansluit bij de afspraken die we met de raad hierover hebben gemaakt. Een gebouw dat precies past bij Theater aan de Parade en hun ideeën voor de toekomst. Het wordt een modern, maar vooral multifunctioneel pand waarmee we jaren vooruit kunnen.”

Ruzie over aanbesteding

De ontwerpplannen zijn getekend door het Amsterdamse architectenbureau NOAHH. Over de aanbestedingsprocedure was veel te doen. Vier andere architectenbureaus stapten naar de rechter. Het gaat om de architectenbureau Frits van Dongen, de AMA-groep, MVRVD en Kraaijvanger Architects.

De gemeente zou zich bij de aanbesteding niet aan de regels hebben gehouden. Zo zouden de eisen en wensen in een later stadium veranderd zijn. volgens de regels mag een plan ná de aanbesteding niet meer veranderen. Het is dus niet toegestaan een eenmaal uitgekozen architectenbureau een heel ánder ontwerp te laten maken. Bij een 'wezenlijk verschil' moet er opnieuw worden aanbesteed, zegt ook de BNA, de Brancheverenigng van Nederlandse Architectenbureaus.

De rechter verklaarde hen niet-ontvankelijk. Een bezwaar was niet op tijd aangetekend. Volgens de regels hadden ze na de voorlopige gunningsbeslissing twintig kalenderdagen de tijd om bezwaar te maken of een kort geding aan te spannen. Dit was niet gebeurd.

LEES OOK: Bosch college trekt zich niets aan van boze architecten: 'Keuze voor NOAHH was volgens de regels'