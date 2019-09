Partij voor de Dieren eist parlementaire enquête naar goedkeuren oorlogsvoorstellingen in Biesbosch

Partij voor de Dieren wil dat er een parlementaire enquête komt naar het bestuurlijk handelen van het college van Gedeputeerde Staten rondom het goedkeuren van tien theatervoorstellingen in de Biesbosch. Het college laat de oorlogsvoorstellingen 'Biesbosch onder Vuur' in beschermd natuurgebied doorgaan, terwijl daar geen vergunning voor is.

In eerste instantie mochten de theatervoorstellingen niet doorgaan. Rinus Rasenberg, de producent van de voorstelling, had namelijk geen vergunning aangevraagd bij de provincie om de voorstellingen te houden. Ook had hij geen onderzoek laten doen naar de schadelijke effecten van de voorstellingen op de natuur en zei hij geen geld te hebben om de bijna vierduizend euro aan verplichte leges te betalen.

Een paar dagen later streek de provincie toch over het hart. Ook zonder de aanvraag mocht de voorstelling doorgaan, onder meer omdat de provincie de opvoeringen belangrijk vindt in het kader van 75 jaar bevrijding.

LEES OOK: Streep door oorlogsvoorstelling om vergeten vergunning: 'Als dit niet doorgaat, breekt opstand uit'

De Partij voor de Dieren vindt dat de manier van handelen van het college 'simpelweg niet deugt', onder meer omdat de provincie deels meebetaalde aan de theatervoorstellingen door middel van een subsidie van 10.000 euro. "De integriteit van Brabant staat op het spel", zegt lijsttrekker Marco van der Wel. "Het college en de organisatie waren er sinds het begin van op de hoogte dat de juiste vergunningen moesten worden aangevraagd. Toen is er heel lang niets gebeurd, tot aan vlak voor de voorstelling."

Laconiek

Volgens Van der Wel is de bevrijding geen argument om de voorstellingen zonder vergunningen door te laten gaan. "Wij vinden de bevrijding super belangrijk om te vieren. Maar je moet als organisatie wel alles op orde hebben."

Partij van de Dieren hoopt dat het verzoek om een parlementaire enquête bijval krijgt van andere partijen. "Ik vind het raar dat niet meer partijen aan de bel hebben getrokken. Ik hoop dat nu mensen wakker worden geschud, want er wordt redelijk laconiek over gedaan. We vieren 75 jaar bevrijding. Dat is gestoeld op wetten en regels die we samen naleven. En dat vier je dan met een college dat diezelfde wetten en regels niet respecteert."

LEES OOK: Oorlogsvoorstelling gaat ook zonder vergunning door, provincie strijkt over het hart

Een parlementaire enquête is een staatsrechtelijk onderzoek. Het is het zwaarste middel dat provinciale staten kan inzetten om informatie te krijgen. De eerste voorstelling van Biesbosch onder Vuur is zaterdag.