Jonge gasten slaan met fles lachgas in de hand op de vlucht na botsing met lantaarnpaal

In Den Bosch zijn twee jongens op de vlucht geslagen nadat ze met hun auto op een lantaarnpaal waren geknald. De bijrijder had een fles lachgas in zijn handen toen hij even later door de politie werd opgepakt. Het gaat om jongens van tussen de 16 en 18 jaar.

Nadat het tweetal zaterdagavond de lantaarnpaal had geramd, stapten ze de auto uit en gingen ze ervandoor. De gealarmeerde politie moest even zoeken, maar met hulp van omstanders wisten ze de twee uiteindelijk te vinden, schrijft de politie op Twitter.

De bijrijder had de fles lachgas bij zich. Of de twee daadwerkelijk onder invloed waren van lachgas is niet meer te achterhalen. "Lachgas is een vluchtige stof, dus het is niet meer te checken of en hoeveel ze hebben gebruikt", laat een agent weten. De politie heeft de twee opgepakt. De bestuurder is zijn rijbewijs voorlopig kwijt.

Gevaar in verkeer

Lachgas is de laatste tijd steeds populairder geworden. Het inhaleren van het gas zorgt voor een roes en vormt dus zeker in het verkeer een gevaar. “Het is wachten op goede wetgeving”, aldus de wijkagent die werkt in het centrum van Den Bosch op Twitter.

Het gaat vaker mis

Onlangs werd in Den Bosch nog lachgas gevonden in de auto van een vrouw die een kantoorpand binnenreed. Bij een ander ongeluk in Den Bosch, waarbij de bestuurder doorreed, was ook het vermoeden dat er lachgas in het spel was.

