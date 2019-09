'Duitsers waren moffen en in een tank passen vijf mensen', leren over de oorlog in het Basecamp

Len (links), Lieke en Stefanija krijgen uitleg over de tanks.

Leerlingen van het Fioretti College in Veghel bezoeken het Basecamp.

“Weten jullie wat de bijnaam was van de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog?” Op die vraag weten de leerlingen van klas 2c van het Fioretti College in Veghel het antwoord wel. “Moffen”, antwoordt een jongen die zijn hand opsteekt.

Maar heel veel meer van de oorlog, weten de 13- en 14 jarigen niet. Met een begeleider lopen ze over het Basecamp, terwijl ze verschillende locaties aandoen, waaronder het communicatiecentrum en het kamp van het Rode Kruis.

Nu staan ze bij de tanks, waar Sjaak een uitleg geeft over het verschil tussen een Sherman Tank en een Chaffee. “Beiden hadden een 75 millimeter kanon, maar de Chaffee was veel lichter. De Sherman was genoemd naar een Amerikaanse generaal”, vertelt hij.

Geschutskoepel

Spannender wordt het als hij de soldaat die op een van de tanks staat opdracht geeft om de geschutskoepel even te laten draaien. De motor gaan aan en de wapens draaien mee met de koepel. “Wow”, reageren de scholieren. Het is toch wel spannend als een groot kanon je in je gezicht staart, ook al wordt er niet echt geschoten.

Sjaak geeft nog wat uitleg over de munitie en laat een lege huls zien.”Het is 75 jaar geleden dat de Amerikanen ons bevrijd hebben van de oorlog”, weet Stefanija te vertellen.

Wat weet klasgenoot Len nu van tanks? “Dat ze kunnen schieten en dat er vijf mensen in zitten."

75 jaar geleden is het eerste deel van Brabant Bevrijd. Om dat te herdenken is er een Basecamp geopend bij Schijndel. Omroep Brabant brengt een week lang verhalen vanaf deze locatie. Zo bivakkeert verslaggever Floyd in het kamp, waar hij onderzoekt hoe de soldaten 75 jaar geleden leefden. Wat aten ze, hoe kwamen ze aan een vriendinnetje?

