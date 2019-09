Dubbele moord vakantiehuisje Hooge Zwaluwe: overleg achter gesloten deuren over 'nieuwe informatie'

Het is nog maar de vraag of de officier van justitie donderdag met een eis komt tegen de verdachten van de dood van twee Amsterdamse criminelen in een vakantiehuisje in Hooge Zwaluwe. De officier kondigde aan het begin van de zitting aan dat hij eerst achter gesloten deuren wil overleggen over 'nieuwe informatie'.

In oktober 2015 werden No Surrender-baas Brian Dalfour en zijn maat Muljaim Nadzak dood gevonden in Hooge Zwaluwe. Ze stierven waarschijnlijk na een uit de hand gelopen drugsdeal.

Bij het begin van de zitting donderdagochtend zei officier Paul Emmen: "We hebben dinsdagochtend nieuwe informatie in deze zaak binnengekregen, maar ik wil niet dat deze informatie naar buiten komt. De reden is het belang van de goede rechtspleging. Dat kan een opsporingsbelang zijn."

Om wat voor informatie het gaat is onduidelijk. Mogelijk zijn er nieuwe verdachten in beeld.

Of de zaak nu door kan gaan of hij wordt uitgesteld tot een later tijdstip moet later vandaag blijken. Achter gesloten deuren worden advocaten, verdachten en rechtbank sinds 10:30 uur bijgepraat. Er mag geen publiek of pers bij.

Moord op Derk Wiersum

De rechtbank stond aan het begin van deze vierde procesdag kort stil bij de moord op advocaat Derk Wiersum in Amsterdam. Wiersum was ook plaatsvervangend rechter in Breda. De rechter vroeg of de zitting door kon gaan. Dat kon, zeiden alle advocaten.

De verdachten zijn vijf Belgen en een Rotterdammer. Vier van de zes verdachten zitten in de zaal.

