Aanmaakblokjes vatten vlam bij Fire-Up, personeel uit bed gebeld om magazijn leeg te maken

De beveiliger zag rook in het gebouw van Fire-Up. (Foto: Toby de Kort)

OISTERWIJK -

Bij aanmaakblokjesfabriek Fire-Up aan De Nedervonder in Oisterwijk stond vrijdagnacht een pallet aanmaakblokjes in brand. Een beveiliger zag rond halfvijf rook in het gebouw en sloeg alarm.