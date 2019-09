Aangereden motoragent vloog meters door de lucht, verdachte ontkent dat hij in de auto zat

Het was een nacht in Den Bosch die een motoragent nooit meer zal vergeten: de nacht van 2 op 3 november 2017. Toen reden drie inbrekers vol tegen hem aan en vloog hij meters door de lucht. Vrijdag stond een van de drie verdachten voor de rechter. De officier van justitie eiste onder meer 15 maanden jeugddetentie tegen hem.

De drie jongens (16, 17 en 18) waren die nacht op pad gegaan om een bumper en koplampen van een Mercedes te stelen. Na de diefstal reden ze met hoge snelheid door Den Bosch en dat viel een aantal agenten op. Volgens de officier van justitie haalde de Renault Laguna van de inbrekers wel 150 kilometer per uur en werden onderweg meerdere rode verkeerslichten genegeerd.

Op de rotonde van de Kooikersweg met de Oude Vlijmenseweg ging het vervolgens mis voor de motoragent. Hij stond daar op de Renault te wachten en werd vol geschept door de auto. Volgens het Openbaar Ministerie vloog hij 'als een lappenpop meters door de lucht'. "Met een smak komt hij op de grond terecht, maar hij overleeft de aanrijding wonder boven wonder", vertelde de officier van justitie. Hij liep enkele kneuzingen op.

Waarschuwingsschot

De aanrijding maakte te weinig indruk op de drie om hun vluchtpoging te staken. Ze gingen er te voet vandoor en hierbij loste de politie een waarschuwingsschot. Uiteindelijk werden alle drie de verdachten binnen een paar dagen aangehouden.

De bestuurder stond vorig jaar terecht, maar werd niet veroordeeld. De rechtbank achtte niet bewezen dat hij de bestuurder was en hield rekening met het scenario dat de jongeman (18) die vrijdag voor de rechter stond, de bestuurder was. Maar daar wilde de officier van justitie niets van weten. Voor het OM staat vast dat hij de bijrijder was.

Maar de verdachte beweert juist bij hoog en laag dat hij er die bewuste nacht niet bij was. "Ik heb er niets mee te maken, ik was bij mijn vriendin." Maar het OM weet zeker dat hij wel betrokken was bij de aanrijding. "Gelet op camerabeelden, herkenningen door agenten en verklaringen van de andere inzittenden ben ik ervan overtuigd dat hij er die nacht bij betrokken was", zei de officier van justitie.

'Nooit meer vergeten'

De motoragent, die ook aanwezig was, voelt nog bijna dagelijks de gevolgen van de aanrijding. "Ik ben door het oog van de naald gekropen. Het geluid van die brullende motor en die twee koplampen die op me afkwamen, ik zal het nooit meer vergeten", zo luidde zijn verklaring. Ook voor zijn collega's die het ongeluk zagen gebeuren, was het een heftige gebeurtenis. "Ze dachten dat hun collega dood was."

Mede door de enorme impact op de agent eiste de officier 15 maanden jeugddetentie, een rijverbod van drie jaar en een schadevergoeding. De uitspraak in de zaak is op 4 oktober.