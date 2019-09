Komst migrantenhotel zorgt voor massaal protest in St. Willebrord

Inmiddels heeft haar facebookpagina al meer dan achthonderd leden. Een online petitie tegen het migrantenhotel is al bijna door zes honderd mensen getekend. "Ik ben bang dat we veel overlast zullen krijgen. Er zijn genoeg lege plaatsen waar niemand er last van heeft. Waarom dan hier in een woonwijk", vraagt Britt zich af.

Het nieuws over het arbeidsmigrantenhotel sloeg vrijdag bij de meeste inwoners in als een bom nadat Omroep Brabant de uitgewerkte plannen voor het zogenoemde 'Hotel Ada' met negentig kamers en luxe faciliteiten publiceerde.

Actie

Flyers, posters, spandoeken, een facebookpagina en een petitie met al meer van vijfhonderd steunbetuigingen moeten er nu voor zorgen dat het complex voor Poolse en Portugese werknemers er niet komt.

Een impressie van het nieuwe hotel Ada in Sint Willebrord.

"Wanneer je mensen op één hoop zet, zorgt dat voor problemen. Ze hebben totaal geen vrijheid omdat het hotel onder beheer komt van het uitzendbureau. Ze moeten dus luisteren naar de baas in werktijd maar ook in privétijd. Dat kan niet goed gaan", aldus buurtbewoonster Suzanne Dam.

Wonen bij het werk

Haar dorpsgenoot Willem de Jong is het met haar eens: "Laat ze lekker in Etten-Leur of Roosendaal een hotel bouwen. In de buurt van de plek waar ze werken. Maar daar mag het kennelijk niet. Ze kunnen mooie praatjes houden maar dat kunnen wij ook."

Het migrantenhotel komt op de plek van de Partijhal aan het einde van Dorpsstraat

"Ik vrees dat het bij de gemeente al verder rond is dan wij weten", vervolgt hij. "Ik ben ook er bang voor", valt Britt hem bij. Het is natuurlijk vreemd dat er al een heel plan ligt waarbij de architect en de makelaar betrokken zijn. Terwijl er nog niks definitief is omdat het bestemmingsplan nog moet worden aangepast."



Afgelast

Voor een informatieavond van de initiatiefnemers dinsdagavond waren tachtig buurtbewoners uitgenodigd. De verwachting was dat veel meer mensen zouden komen opdagen. Maandag werd de bijeenkomst afgelast. Er komen binnenkort meerdere bijeenkomsten met kleinere groepen buurtbewoners.

Britt: "Ik hoop dat de mensen netjes blijven. Ik denk dat je met goede argumenten meer bereikt dan wanneer je herrie schopt."