Koerier bedreigd met vuurwapen bij straatroof in Budel-Schoot, overvaller maakt telefoons buit

Om 12 uur kregen we een melding van een straatroof in de Hein Smeetsstraat in #BudelSchoot. Koerier is in zijn VW Caddy door man met wapen bedreigd en moest telefoon(s) afstaan. Politie onderzoek de zaak. Heeft u iets gezien? Bel 0900-8844 of bel anoniem met 0800-7000.