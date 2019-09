Traumatherapeut waarschuwt voor psychedelische thee ayahuasca: 'Het wordt alleen maar erger'

Traumatherapeut Monique de Boer uit Kaatsheuvel waarschuwt voor de gevolgen van healingssessies waarbij de psychedelische thee ayahuasca wordt gebruikt. In april overleed een 31-jarige Hongaar na een bezoek aan zo'n sessie in Eersel, woensdagochtend kwam een man om het leven, mogelijk na het gebruik van ayahuasca in de provincie Zeeland. De Boer vindt het niet goed dat de thee gedoogd wordt, terwijl de werkzame stof die er in zit een harddrug is. In haar praktijk komt ze steeds vaker mensen tegen die na het gebruik er van in de problemen zijn geraakt. "De laatste tijd is het echt heel populair aan het worden, ik zie het aan de mensen die bij mij aankloppen nadat een sessie toch iets anders liep dan was verwacht."

Journalist Jessica Voets deed de afgelopen weken onderzoek naar het uit Zuid-Amerika overgewaaide ayahuasca. Ze sprak met meerdere mensen die negatieve ervaringen aan ayahuasca hebben overgehouden. Dat was niet makkelijk, vertelt ze aan Omroep Brabant: "Het is nog eenvoudiger om mensen die slachtoffer zijn geworden van seksueel misbruik te spreken dan mensen die ooit iets met ayahuasca gedaan hebben." Toch lukte het haar om voor de lokale krant Het Kanton en de Oosterhoutse zender ORTS iemand te interviewen over haar ervaringen.

LEES OOK: Huis in Eersel blijkt internationaal trefpunt voor omstreden healingsessies

Ondraaglijke achtbaan

Die ervaringen liegen er niet om. Linda (niet haar echte naam) vertelt aan Voets hoe ze in een ruimte vol matrassen en emmers (overgeven is een vast onderdeel van een ayahuasca-sessie) aan de middag begon. Ze kreeg direct veel te veel van de thee toegediend: "Voor mijn gevoel kreeg ik een overdosis. Dat gebeurt vaker, er wordt op je gevoel ingepraat zodat je niet weigert."

Uiteindelijk ging het dan ook helemaal mis: "Het was ondraaglijk, alsof ik in een achtbaan door al m'n trauma’s ging." Er kwamen oude trauma’s naar boven en ze kreeg paniekaanvallen. "Ik kon een week lang niet slapen, daarna duurde het nog een jaar voordat ik weer een beetje normaal was." Ze werd extreem angstig en de ayahuasca-sessie werd uiteindelijk een nieuw trauma. Van haar begeleiders kreeg ze te horen dat ze zich niet aan moest stellen: "Ik stond er helemaal alleen voor."

Bekijk het hele interview van Jessica Voets hier:

'Cliënten komen verknipt terug'

Monique de Boer herkent dit. Ze heeft een praktijk voor traumaverwerking in Kaatsheuvel. Aan Omroep Brabant vertelt ze hoe ayahuasca de laatste jaren aan populariteit heeft gewonnen: "In de spirituele wereld is dit echt populair aan het worden. Ik dwaalde zelf ook jarenlang rond in die wereld, daarom weten mensen mij makkelijker te vinden. Het wordt alleen maar erger." De Boer geeft aan dat ze meerdere collega's kent die zich in haar verhaal herkennen.

"Het gaat vaak goed, maar als het mis gaat met ayahuasca dan gaat het ook echt goed mis", gaat De Boer verder. Ze vertelt dat mensen met trauma’s soms van vrienden of bekenden het advies krijgen een sessie bij te wonen. "Dan zeggen ze 'Dat moet je doen dan ben je van je trauma af!', ik adviseer ze altijd om het niet te doen, want dat scheelt ze een jaar extra therapie als ze totaal verknipt bij mij terugkomen. Ayahuasca kan het herstel van een trauma echt beletten."

Een slechte LSD-trip

De Boer wil graag waarschuwen voor de thee. "Er is te weinig kennis, je komt er pas achter wat ayahuasca doet als het al te laat is." Volgens haar zijn spirituele sessies met ayahuasca niet voor iedereen geschikt. "Niet iedereen kan dit doen, niet elk zenuwstelsel kan het aan. Je gaat je lichaam biochemisch beïnvloeden, het is als een slechte LSD-trip, als je snapt wat ik bedoel."

LEES OOK: Man overleed na healingsessie met verboden ayahuasca in Eersel, maar organisatie is toch weer actief

Door het gebruik van ayahuasca zou je van je trauma's en verslavingen af kunnen komen. De Boer erkent dat dat inderdaad kan werken, maar door een gebrek aan kennis gaat het ook vaak mis. "Je weet niet wat er boven kan komen bij zo'n sessie, dat kan soms een hele nare verrassing zijn." Dat gaat ver, volgens De Boer: "Je kan suïcidale neigingen krijgen, je kan overprikkeld raken, alles is dan teveel. Ik heb mensen in mijn praktijk die niet meer kunnen functioneren, de cliënten die bij mij komen kunnen ook echt niet meer werken."

Typisch Nederland

DMT, de werkzame stof in ayahuasca, geldt in Nederland als een harddrug. Toch worden de sessies op meerdere plekken in Brabant gehouden. Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem liet eerder weten geen ayahuasca-sessies meer in zijn stad toe te willen staan. Zulke harde woorden vallen in Brabant nog niet. Een woordvoerder van de gemeente Nuenen zei eerder dat ze een organisatie die werkt met ayahuasca hebben laten weten dat ze 'onder een vergrootglas' liggen. Daar bleef het bij. De gemeente Breda, ook hier worden sessies gehouden, onderneemt geen actie: "Het is een nieuw fenomeen. De prioriteit ligt hier op dit moment bij de aanpak van andere drugsproblematiek."

Volgens De Boer is die houding onverstandig: "Het is typisch, zo gaat het in Nederland. En achteraf denken we 'Oh, dit was toch niet zo handig', je ziet het ook met die lachgasballonnen." Volgens haar zou er harder opgetreden moeten worden, maar ze denkt dat dat pas gebeurt als het probleem echt de spuigaten uitloopt. "Pas als het echt geld gaat kosten en nog meer mensen arbeidsongeschikt worden, dan gaat er wat gebeuren. Maar dat duurt nog even." De Boer overweegt zelf workshops te gaan geven om collega's uit haar vakgebied voor te lichten over wanneer doorverwijzen naar een ayahuasca-sessie wel, of juist geen goed idee is.