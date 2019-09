Man overleed na healingsessie met verboden ayahuasca in Eersel, maar organisatie is toch weer actief

De Spaanse organisatie die eerder dit jaar healingsessies met ayahuasca hield in een woning in Eersel, is weer actief. Dat blijkt uit een verborgen pagina op de website van de club, zo ontdekte Omroep Brabant. Justitie doet nog steeds onderzoek naar de organisatie, nadat een 31-jarige Hongaar overleed na deelname aan een sessie waarbij ayahuasca werd ingenomen.

De stof ayahuasca is vooral in Zuid-Amerika populair en wordt vaak gebruikt tijdens spirituele sessies. Er wordt dan thee van gemaakt die zou zorgen voor geestelijke reiniging. De plant bevat dimethyltryptamine (DMT) en dat middel staat op de verboden drugslijst. Het wordt gezien als een harddrug.

Eersel internationaal trefpunt

Na de dood van de Hongaar werden meerdere mensen door de politie opgepakt. Onder hen de organisatoren, een 38-jarige Italiaanse vrouw en een 33-jarige Spaanse man. Het Openbaar Ministerie verhoorde de afgelopen weken meerdere getuigen en verdachten. Omdat veel van hen niet in Nederland wonen, neemt de zaak veel tijd in beslag. Verwacht wordt dat het onderzoek binnenkort afgerond is.

Uit filmpjes en informatie op de website van de organisatie, Inner Mastery International, blijkt dat Eersel een belangrijke locatie was voor de club. Een woning aan de Nieuwstraat in Eersel is de enige plek waar sessies in Nederland werden gehouden en werd door tientallen internationale gasten bezocht.

'Frauduleus en gevaarlijk'

Al snel bleek de organisatie achter de healingsessies omstreden te zijn. In 2015 waarschuwden honderd internationale antroposofen, ayahuasca-deskundigen en vertegenwoordigers van Colombiaanse organisaties al voor de mensen achter deze club.

De sessies van Inner Mastery International zouden een gevaar voor de gezondheid en zelfs het leven van de mensen die er aan deelnemen vormen. Ook zouden begeleiders van de healingsessies een 'minimale opleiding' hebben gehad en zouden ze niet weten hoe je verantwoord met Ayahuasca om moet gaan. "Het is een bijzonder schokkende zaak", zo schreven de opstellers van een brandbrief destijds.

Weer actief

Op de site van Inner Mastery International kan sinds de ophef niet meer worden doorgeklikt naar de agenda met sessies in Nederland. Maar het oude adres met de agenda staat nog steeds online en wordt ook regelmatig bijgewerkt, zo ontdekte Omroep Brabant.

In de agenda valt te lezen dat er in oktober, november en december weer meerdere sessies in Nederland gepland zijn. Het is onduidelijk of deze sessies ook weer in de woning in Eersel worden gehouden.

Andere verboden middelen

Het lijkt er op dat de organisatie het middel ayahuasca, althans in Nederland, heeft afgezworen. Tijdens de geplande sessies wordt gebruikt gemaakt van de stof San Pedro en Iboga. Beide stoffen worden bij vergelijkbare sessies gebruikt. Zonder vergunning van de minister van Volksgezondheid is het gebruik daarvan illegaal. Mescaline, de werkzame stof in de San Pedro cactus, staat net als ayahuasca op lijst 1 van de Opiumwet en is dus verboden.

Gezondheidsriciso's van deze stoffen zijn onder meer:

ernstige hartritmestoornissen die dodelijk kunnen aflopen,

angsten,

paniek,

waanbeelden.

LEES OOK:

Politie stopt omstreden healingsessie na overlijden man (31)

'Een bijzonder schokkend geval': Al in 2015 waarschuwingen voor organisatie Ayahuasca-huis in Eersel

Niemand wist wat er in het huis gebeurde waar inval plaatsvond: 'Wel eens de politie gebeld'