'Een bijzonder schokkend geval': Al in 2015 waarschuwingen voor organisatie Ayahuasca-huis in Eersel

De organisatie die in Eersel healingsessies hield met speciale Ayahuasca-thee timmert al jaren aan de weg, en is niet onomstreden. In 2015 waarschuwden honderd internationale antroposofen, Ayahuasca-deskundigen en vertegenwoordigers van Colombiaanse organisaties al voor Inner Mastery International, het bedrijf met als Nederlandse thuisbasis een woning aan de Nieuwstraat in Eersel. 'Het is een bijzonder schokkend geval', schreven ze.

Eind april deed de politie een inval in de woning en werden vier mensen aangehouden. Aanleiding was de dood van een 31-jarige Hongaar. De man had eerder een healingsessie in het huis bezocht en kwam later om het leven.

De politie vermoedt een verband tussen zijn dood en de Ayahuasca. In Ayahuasca, een thee die heilzaam zou werken en zijn oorsprong vindt in Zuid-Amerika, zit onder andere de stof DMT, die in Nederland als harddrug wordt aangemerkt.

Drie verdachten weer vrij

De organisatie van de healing liet eerder weten dat de Hongaar geen Ayahuasca had gebruikt en in het ziekenhuis gezond was verklaard. De politie meldt woensdag aan Omroep Brabant nog steeds te vermoeden dat de man wel Ayahuasca heeft gebruikt en dat zijn overlijden te maken heeft met de bezochte healingsessie.

De politie zegt verder dat drie van de vier gearresteerde personen vrijgelaten zijn. Ze zijn nog wel verdachten in de zaak. Een 33-jarige Spaanse man zit nog steeds vast.

'Frauduleus en gevaarlijk'

De oprichter van het bedrijf achter de healingsessies is Alberto José Varela. Varela wordt veelvuldig genoemd op de site van Inner Mastery en is zelf ook vaak aanwezig bij sessies. Iemand die bekend is met Ayahuasca en hier ervaring mee heeft, wijst Omroep Brabant nu op een open brief die in 2015 in de Ayahuasca-gemeenschap verspreid is over de man achter Inner Mastery.

Volgens de ondertekenaars van de brief gaat Varela frauduleus te werk en vormen zijn sessies een gevaar voor de gezondheid en zelfs het leven van de mensen die er aan deelnemen. Zo zouden begeleiders van de healingsessies een 'minimale opleiding' hebben gehad en zouden ze niet weten hoe je verantwoord met Ayahuasca om moet gaan. 'Het is een bijzonder schokkend geval', zo schrijven ze.

'Agressieve marketingtechnieken'

Wat de ondertekenaars ook steekt, is dat Varela de indruk zou wekken dat hij werkt volgens de gebruiken van de inheemse bevolking van Colombia en ook toestemming van deze groep heeft. Dit is volgens de ondertekenaars van de open brief niet het geval. Ze stellen dat de manier van werken van Varela gevaarlijk kan zijn voor de gezondheid van bezoekers.

"Zijn bedrijfsmodel maakt gebruik van agressieve marketingtechnieken, waaronder aanzienlijke investeringen in reclame en sociale media, met als doel Ayahuasca in een product van massaconsumptie om te zetten, kunstmatige vraag naar dit medicijn te genereren en voordeel te halen uit de onwetendheid en kwetsbaarheid van veel mensen", zo is te lezen in de brief.

De brief is hier online te lezen.

De politie sluit meerdere aanhoudingen in deze zaak niet uit. Over de voortgang van het onderzoek worden verder geen uitspraken gedaan.