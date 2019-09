Inhaalverbod vrachtwagens fors uitgebreid: op deze wegen mogen ze straks niet meer inhalen

Verder zal dit verbod worden afgekondigd voor een deel van de A58 tussen Breda en Bergen op Zoom en tussen knooppunt Batadorp en Tilburg.

Ook op A59 en A73

Het vrachtverkeer op de A59, ofwel de Maasroute tussen Den Bosch en Breda, en de A73 door het Land van Cuijk krijgt er ook mee te maken. Net als het deel van de 'ongelukkenweg' A67 tussen de Belgische grens en Eindhoven. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft dit besluit donderdagmorgen bekend gemaakt.

Tussen de knooppunten Klaverpolder bij Moerdijk en De Stok bij Roosendaal wordt inhalen op de A17 vanaf volgend jaar verboden in de ochtend- en avondspits. Deze situatie zal zich ook gaan voordoen op de A4, van knooppunt Markiezaat naar de Belgische stad Antwerpen, en een deel van de A58 tussen knooppunt St. Annabosch en Tilburg.

Commentaar uit Schaijk en Waalre

Het voorlopige plan werd eerder dit voorjaar gepubliceerd, waarna tot begin juli op dit zogeheten ontwerp-verkeersbesluit kon worden gereageerd. Dit leidde tot veertien zienswijzen, waaronder twee uit Brabant (Schaijk en Waalre). Het is niet bekend wie vanuit deze plaatsen opmerkingen heeft gemaakt en waarom.

De belangenorganisaties in de transportsector – Evofenedex en Transport en Logistiek Nederland (TLN) - kunnen zich vinden in het plan. Ze hebben met Rijkswaterstaat om tafel gezeten om over de aanpassing van het inhaalverbod voor vrachtwagens te praten. “Het beleid zit wat ons betreft goed in elkaar”, aldus een woordvoerder van TLN.

'Goed gekeken'

“Onze indruk is dat Rijkswaterstaat goed heeft gekeken waar een inhaalverbod nuttig is en waar niet. Bovendien kan zo’n verbod vervallen wanneer het juist té druk is op een weg. Dan kan een verbod leiden tot colonnevorming ofwel dat alle vrachtwagens in een lange rij achter elkaar rijden. Dan wordt in- en uitvoegen voor het andere verkeer lastig”, zo voegt de zegsman eraan toe.

De gemeente Den Bosch liet eerder al desgevraagd weten dat ze de maatregelen ondersteunt, omdat ze de doorstroming en de veiligheid van het verkeer ondersteunen. Ook de gemeente Oss kan zich vinden in het besluit ten aanzien van de A59.

Eens in de vijf jaar

Het inhaalverbod voor vrachtverkeer (IVV) wordt eens in de vijf jaar tegen het licht gehouden. De laatste keer gebeurde dat in 2014. Met de ‘actualisering’ stijgt het aantal kilometers snelweg met dit inhaalverbod landelijk gezien van 867 naar 947 kilometer.