Veertig pallets met aanmaakblokjes van Fire-Up afgevoerd

Veertig pallets met aanmaakblokjes van Fire-Up zijn donderdag door ADJ Milieutechniek afgevoerd. Nadat er vier keer in korte tijd brand was ontstaan in de opslag van het bedrijf aan De Nedervonder in Oisterwijk, werd door de gemeente besloten om een deel van de voorraad af te laten voeren en te vernietigen.

Met een shovel werden de aanmaakblokjes donderdag opgeschept van het buitenterrein en in een gereedstaande vrachtauto gegooid. Met een brandslang werd de boel natgehouden.

“De branden zijn waarschijnlijk ontstaan door een verkeerd geleverde olie. En daardoor kan er na de productie een broeiproces ontstaan in plaats van dat ze afkoelen”, legt Henri de Jong van ADJ Milieutechniek uit.

‘Recyclen kan zorgen voor nieuwe brand’

De aanmaakblokjes worden niet gerecycled. “Als het materiaal wordt vermengd met ander afval, kan dat weer zorgen voor brand”, legt De Jong uit. In plaats daarvan worden de blokjes eerst afzonderlijk op een depot gestort. “Stel dat het dan zou ontbranden, dan levert het in ieder geval geen gevaar op voor andere materialen.” Later worden de blokjes verbrand.