Bestrijding eikenprocessierups kostte Brabant meer dan 2,5 miljoen euro [KAARTJE]

Ook in Breda hadden ze last van de rups (Foto: Erald van der Aa).

Het is een klein beestje, maar de afgelopen zomer hield het onze provincie behoorlijk in haar greep. De eikenprocessierups zorgde voor jeuk, brandende ogen en een flinke kostenpost voor de Brabantse gemeenten. In totaal besteedden ze meer dan 2,5 miljoen euro aan de bestrijding ervan. Voor volgend jaar wordt naar nieuwe, creatieve oplossingen gezocht.

9.354 meldingen kwamen er binnen op het meldpunt dat Omroep Brabant startte voor klachten over de eikenprocessierups. Mensen maakten melding van rupsen bij de tennisbaan, het hondenuitlaatveldje en soms zelfs in de badkamer.

2.593.000 euro

Eerder bleek dat nergens zoveel mensen last hadden van jeuk als in onze provincie. Omroep Brabant informeerde bij alle Brabantse gemeenten wat de bestrijding van de rups nu eigenlijk gekost heeft. De bedragen variëren enorm. Van 10.000 euro (Hilvarenbeek en Grave) tot 175.000 euro (Veldhoven). De top 5 ziet er als volgt uit:

Veldhoven - 175.000 euro

Helmond - 150.000 euro

Meierijstad - 125.000 euro

Breda - 120.000 euro

Zundert - 110.000 euro

Hoe zat het in jouw gemeente?

Niet alle gemeenten konden aan Omroep Brabant laten weten hoeveel de bestrijding van de eikenprocessierups gekost heeft. 45 gemeenten konden dat wel. Het totaalbedrag van 2,5 miljoen euro kan dus nog oplopen.

Bekijk hier hoeveel geld jouw gemeente uitgaf aan de eikenprocessierups. De gemeenten met de zwarte boompjes gaven meer dan 100.000 euro uit:

Alle eiken preventief behandelen

Eerder deze week was er een landelijk overleg over de bestrijding van de eikenprocessierups. Veel gemeenten hebben al plannen klaar over hoe ze dit probleem volgend jaar aan willen pakken.

Zo besloot Son en Breugel het budget voor de bestrijding te verhogen, van 3.000 euro naar 28.000 euro. Dat is exact het bedrag dat de gemeente dit jaar kwijt was. Veel gemeenten zetten ook in op het krachtiger bestrijden van de rups op drukke locaties zoals scholen en sportvelden (Oss, Heeze-Leende en Bladel), Woensdrecht laat aan Omroep Brabant voortaan alle eiken in de gemeenten preventief te willen behandelen.

Meer mezen

Een andere oplossing is het plaatsen van meer mezenkastjes. Door de natuurlijke vijand van de eikenprocessierups meer ruimte te geven hopen veel gemeenten het probleem ook het hoofd te kunnen bieden. Onder andere Hilvarenbeek, Someren, Landerd, Steenbergen, Best en Veldhoven zetten hier op in.

Verder vallen Valkenswaard, Cranendonck en Nuenen op. Hier zijn ze tevreden over de bestrijding van de rups, en plannen ze geen grote veranderingen voor volgend jaar.