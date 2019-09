Fokker van verwaarloosde hondjes Maarheeze nog steeds spoorloos, politie zoekt getuigen

De politie laat in een Facebookbericht weten dat ze de puppy's onder 'erbarmelijke omstandigheden' hebben aangetrokken en om die reden een onderzoek zijn gestart. Dit doen ze in samenwerking met de Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming. De beestjes zaten in hokken in hun eigen uitwerpselen of liepen buiten rond in de regen.

Getuigen gezocht

In verband met dit onderzoek roept de politie in het bericht getuigen op zich te melden. Meer specifiek is de politie op zoek naar mensen die een hondje hebben gekocht bij fokker aan de Panweg in Maarheeze.

Mensen kunnen zich melden via 0900-8844 onder vermelding van registratienummer 2019201868 of anoniem bellen of mailen met 0800-7000 of meldmisdaadanoniem.nl

