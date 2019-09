RKC'er Paul Quasten wilde zijn eigen doelman aanvliegen: 'Dit hoort niet thuis op een voetbalveld'

Quasten liet zijn tegenstander lopen omdat hij dacht dat de scheidsrechter het spel zou stilleggen vanwege een overtreding. Dat leverde een gevaarlijke situatie voor het RKC-doel op. Ternauwernood kon een Vitesse-goal worden voorkomen. Vaessen riep zijn verdediger tot de orde, maar daar was de linksback duidelijk niet van gediend. Teamgenoten moesten voorkomen dat Quasten en Vaessen elkaar letterlijk in de haren zouden vliegen.

'Alles accepteren is soms moeilijk'

"Terecht dat hij gelijk gewisseld werd door trainer Fred Grim", oordeelt ex-international Willy van de Kerkhof. "Dit soort dingen hoort niet thuis op een voetbalveld. Zoiets moet je in de kleedkamer uitspreken. Je moet je als team gedragen."

Zijn tweelingbroer René heeft tijdens zijn actieve voetbalcarrière ook weleens iemand aangepakt op het veld. "Maar dat was op het trainingsveld, niet tijdens de wedstrijd. Dan moet je er staan als team. Vooral als je in een mindere periode zit, zoals RKC. Dan moet je alles voor elkaar over hebben en accepteren. Soms is dat moeilijk. Blijkbaar kon die jongen dat zondag niet. Ik vind het een goede ingreep van Grim."

'RKC moet genieten'

De wedstrijd tussen RKC en Vitesse eindigde in een 2-1 zege voor de ploeg uit Arnhem. Ondanks een manmeersituatie - Vitesse moest een helft met tien man voetballen na een rode kaart voor verdediger Julian Lelieveld - lukte het RKC niet een punt uit het vuur te slepen. Weer niet.

RKC bezet de laatste plaats in de eredivisie. Grote vraag is wat Grim moet doen om zijn ploeg aan de praat te krijgen. "Dat gaat niet lukken", denkt René. "RKC moet genieten van dit jaar in de Eredivisie en de wedstrijden nemen zoals ze komen. De ploeg is een gedoodverfde degradant, dit jaar. Het is niet anders. RKC kan niet beter en moet volgend seizoen weer in de top van de Keuken Kampioen Divisie meedoen."

Ook Willem II ging zondag onderuit. FC Utrecht was in eigen huis met 2-0 te sterk. "In de laatste minuten, dat was wel jammer", blikt René terug. Willem II bezet nu de negende plaats op de ranglijst.

PSV in goeden doen

PSV is samen met Ajax koploper in de eredivisie. De Eindhovense titelkandidaat won zondagmiddag met 4-0 bij PEC Zwolle. "Het was zeker in de tweede helft leuk om te zien, een PSV in goeden doen. Het had ook 5-0 of 6-0 kunnen zijn."

"Nou, PSV had ook op een 1-0 achterstand kunnen komen", benadrukt René. "Maar de ploeg was heer en meester. Een mooie overwinning. Doelpunten zijn weer in de maak, het gaat de goede kant op."

'Pablo Rosario is de leider van het elftal aan het worden'

Pablo Rosario - over wie de voetbalbroers de afgelopen weken niet te spreken waren - nam tegen PEC de 1-0 voor zijn rekening. Dat is al zijn tweede treffer in twee wedstrijden tijd, want ook tegen FC Groningen was hij doordeweeks trefzeker.

"Dat is heel leuk, ook voor Rosario zelf", reageert Willy. "Zo krijgt hij een beetje meer zelfvertrouwen. Dat moet hij ook uitstralen als aanvoerder. Hij heeft een prima wedstrijd gespeeld, Rosario. Langzaam maar zeker is hij de leider aan het worden van het elftal."

René knikt: "Rosario begint langzaam terug te komen en ook andere spelers raken in vorm. Zoals ik een paar weken geleden al zei: misschien kan PSV de verrassing van dit voetbalseizoen worden."