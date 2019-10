Verkeersdeskundige ziet heil in plannen van provincie om druk op wegennet te verlichten

Het wordt steeds drukker op de Brabantse wegen en in het openbaar vervoer. De provincie ziet dit ook en ruimt daarom in de vrijdag gepresenteerde begroting voor 2020 ruim 55 miljoen euro in voor (de aanpak van) het verkeer. Verkeersdeskundige Ruud Hornman van NHTV Breda gelooft in de plannen van de provincie.

Gedeputeerde Staten (GS), het dagelijkse bestuur van de provincie, wil het gebruik van deelauto’s- en fietsen nog meer stimuleren. Twaalf zogenaamde mobiliteitshubs, plekken van waaruit die auto's en fietsen gebruikt kunnen worden, moeten hiervoor zorgen. Zes van die hubs komen op bestaande OV-knooppunten, de andere zes worden samen met gemeenten nieuw ontwikkeld. Vanuit die hubs kunnen reizigers makkelijk gebruikmaken van deelvervoer.

Hornman ziet dit wel zitten. Hij spreekt van een ‘goede zet’ en is ervan overtuigd dat deelvervoer de parkeerdruk kan verlichten. Als mensen een auto delen, hoeven er namelijk minder auto's geparkeerd te worden. Volgens Hornman moet de provincie de mensen geleidelijk aan laten wennen aan het idee van deelvervoer. “Daarom is het een goed idee om hubs te introduceren op bijvoorbeeld treinstations. Als mensen het concept eenmaal kennen, kun je dat verder uitbouwen naar andere locaties.”

Collectief bedrijfsvervoer

In de begroting haalt de provincie het bereikbaarheidspakket voor bedrijventerrein De Run in Veldhoven aan als schoolvoorbeeld hoe verkeersknelpunten opgelost kunnen worden. Chipmachinefabrikant ASML investeert samen met de overheid zo’n 50 miljoen euro in het beter bereikbaar maken van het bedrijventerrein. Zo komen er parkeerplaatsen vanwaar werknemers met busjes naar De Run worden gebracht. Of ze pakken daar een (deel)fiets of e-bike.

De provincie wil hier, samen met bedrijven en gemeenten, werk van maken. Hornman is enthousiast. “Met collectief vervoer verlicht je direct de druk op het wegennet. Er rijden tenslotte minder auto’s op de weg. Perfect!”

Dat de provincie ook geld steekt in meer asfalt, vindt Hornman logisch. Al voegt hij er wel aan toe dat oplossingen als deelvervoer en collectief bedrijfsvervoer ‘toekomstbestendiger’ zijn. “Zeker met de stikstofproblematiek is het maar de vraag of snelwegen verbreed mogen worden. En als het dan gebeurt, pak dat meteen hele trajecten aan niet alleen delen ervan.”

Verhoogde belasting

De aanleg van wegen is de afgelopen jaren steeds duurder geworden. En omdat het potje met de inkomsten uit de verkoop van Essent-aandelen opgedroogd is, wordt de motorrijtuigenbelasting jaarlijks met 2,5 procent verhoogt. “We moeten daarom een extraatje vragen aan de belastingbetaler, maar dit doen we niet met plezier”, zo benadrukt verkeersgedeputeerde Christophe van der Maat (VVD).

