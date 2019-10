Provincie wil boeren en bedrijven uitkopen om stikstof te verminderen

Brabantse boeren en bedrijven die in de buurt van een Natura 2000-gebied wonen en die veel stikstof uitstoten kunnen bezoek verwachten van een provinciale ambtenaar. Die komt praten over de mogelijkheid om die stikstof te verminderen. Dat kan door middel van aanpassingen of door opkopen van het bedrijf. Doordat er dan minder stikstofuitstoot op die plek is komen er op een andere plek meer mogelijkheden.

Gedeputeerde Rik Grashoff heeft dat dinsdag gezegd. Als voorbeeld noemde hij het uitkopen van een bedrijf bij de kwetsbare Strabrechtse Heide bij Heeze waardoor er huizen gebouwd kunnen worden in Eindhoven. Andere gebieden die tot de meest kwetsbare behoren zijn onder meer de Brabantse Wal, de natuur rondom Ulvenhout en de Peel.

Een ander voorbeeld dat Grashoff noemde was de verbreding van de A58. Dat zou volgens de gedeputeerde kunnen door bedrijven die stikstof uitstoten op te kopen. “Of door de snelheid te verlagen”, aldus de gedeputeerde. Daar heeft hij de Haagse politiek voor nodig.

Miljard euro nodig

De kosten zullen in de eerste plaats opgebracht moeten worden door het rijk. Grashoff verwacht dat er 'om te beginnen' een miljard euro nodig is om in heel Nederland dit beleid van de grond te krijgen. Daarnaast zou Grashoff het helemaal niet gek vinden als een projectontwikkelaar die die huizen wil bouwen meebetaalt aan het uitkopen van boeren. In ruil daarvoor krijgt die ontwikkelaar dan die emissieruimte voor zijn eigen project.

De provincie zelf wil voor dat beleid alle bestaande potjes inzetten die er al zijn voor de hervorming van landbouw. De provincie levert ook menskracht. Er komt een projectgroep van zes tot acht deskundigen die dat hele proces gaan sturen. Daarvoor is één miljoen euro uitgetrokken.

Het feit dat de Raad van State de zogenoemde PAS-wetgeving in de prullenbak heeft gegooid betekent dat er nu in Nederland bijna geen vergunningen meer kunnen worden verleend voor projecten die stikstof uitstoten. Daardoor zit Nederland op slot. Om de zaak vlot te trekken zijn er volgens Grashoff maatregelen voor de korte termijn en de lange termijn nodig. De provincie zet vooral in op de korte termijn, zodat een deel van de 400 vergunningaanvragen die nu op de plank blijven liggen, toch kan worden verleend.

Veestapel wordt verkleind

De provincie heeft dinsdag een paar dingen bekend gemaakt. Een bedrijf mag uitbreiden als de feitelijke uitstoot niet wordt vergroot door die uitbreiding.

Een rekensommetje dat dit duidelijk maakt ziet er als volgt uit. Een boer heeft 100 koeien. In zijn stal is plaats voor 120 koeien. Hij heeft een emissievergunning voor 150 koeien. Als hij vergunning vraagt om uit te breiden naar 120 koeien dan krijgt hij ook een vergunning voor 120 koeien. Niet meer voor 150 koeien. Volgens Grashoff is dat een methode om de veestapel te verkleinen. “De boer levert dus in”, aldus de gedeputeerde.

Boeren die toch iets extra’s willen moeten de buurman uitkopen. Die krijgen dan niet dezelfde emmissierechten als de buurman, want daar wordt 30 procent van afgeroomd.

De plekken die vrijkomen als bedrijven worden uitgekocht, worden niet automatisch natuur. Daar kunnen ook andere activiteiten plaatsvinden zolang ze maar geen stikstof uitstoten.

