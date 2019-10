Boeren gaan Binnenhof bezetten, 'Krimp pikken we niet'

Berichten dat de boeren meerdere dagen willen blijven wil Van den Oever niet bevestigen. De kans is wel groot dat de actie weer voor veel verkeersoverlast zal zorgen.

Vorige week dinsdag stonden duizenden boeren op het Malieveld. Ze willen niet dat de veestapel wordt ingekrompen. "En nog geen drie dagen later kwam het kabinet met plannen om boeren te helpen bij vrijwillige bedrijfsbeëindiging", zegt Melkveehouder Peter van der Wielen uit het Land van Cuijk. Hij is ook actief bij Farmers Defence Force. "Ook vrijwillige krimp is krimp en dat pikken we niet."

Ook boos op RIVM

Onderweg naar Den Haag willen de boeren ook langs bij het RIVM in Bilthoven, omdat volgens de boeren hun stikstofberekeningen niet kloppen. Daarna gaan ze naar Den Haag

Van der Wielen is woensdag ook van de partij. Of de melkveehouder ook meerdere dagen zal blijven weet hij nog niet. "Ik kan geen drie dagen wegblijven op mijn bedrijf en dat zal voor veel meer boeren gelden. Er wordt gedacht om elkaar af te wisselen in ploegen, maar de exacte invulling van de acties ken ik ook nog niet."

De boeren roepen vissers, bouwvakkers en ook andere bezorgde burgers op zich aan te sluiten bij het protest. Peter van de Wielen: "Ik denk dat het nog wel eens groter kan worden dan de vorige keer."

Actiegroep Farmers Defence Force werd opgericht nadat demonstranten uit binnen- en buitenland een varkenshouderij in Boxtel hadden bezet. Het protest was de druppel die bij tal van agrariërs in ons land de emmer liet overlopen. Ze zijn het zat dat ze continu, naar hun zeggen, in het verdomhoekje worden geplaatst.

LEES OOK: Provincie wil boeren en bedrijven uitkopen om stikstof te verminderen