Doorgedraaide Pool verraste agenten met 'explosie van geweld', celstraf en schadevergoeding geëist

Slaan met een wapenstok, pepperspray spuiten en zelfs waarschuwingsschoten lossen. Wat de politie ook deed: de verwarde Pool liet zich op 21 januari in Waalwijk door niets en niemand tegengehouden. De toen 30-jarige man sloeg en schopte agenten en beschadigde twee auto's. De betrokken agenten zijn zich rotgeschrokken, zo bleek dinsdagochtend tijdens de inhoudelijke zitting in de Bredase rechtbank.

Terug naar maandag 21 januari. Twee agenten zijn voor een andere kwestie in een pand aan de Margrietstraat, wanneer zij buiten een man compleet door het lint horen gaan. Wanneer een van de agenten een hand op de schouder van de man legt, wordt hij meteen aangevallen. Hij krijgt een harde klap in zijn gezicht en valt. Andere collega’s schieten te hulp en ook zij krijgen klappen.

Maanden niet normaal kunnen werken

Uit de verklaring van een van de agenten is de wanhoop duidelijk te lezen: "Terwijl een collega op de man afstapt, ligt mijn andere collega al op de grond. Hij roept: 'Mijn enkel, mijn enkel!' Ik probeer mijn wapenstok te gebruiken, maar het heeft geen zin. De man blijft maar doorgaan en doorgaan."

Vier agenten krijgen klappen in hun poging de verwarde man te stoppen. Ze hielden er onder meer een blauw oog, een beschadigde mond en een gescheurde enkelband aan over. "Door de klap in mijn gezicht kwam ik ten val, scheurde ik mijn enkelband en brak er een stukje bot af. Het heeft maanden geduurd voordat ik weer normaal aan het werk kon", verklaart een van de agenten.

"U was niet voor rede vatbaar", stelt de rechter. "Op een gegeven moment heeft u een bezemsteel in uw hand en richt u uw aandacht op een voertuig." De Poolse man slaat niet alleen in op de passerende auto, maar probeert al schreeuwend ook het portier te openen. Ook een tweede automobilist moet het ontgelden. "Uiteindelijk gebruikten de dienders pepperspray, maar ook dat werkte niet." Vervolgens werden er waarschuwingsschoten gelost, maar zelfs die hadden weinig effect. De man kwam pas tot bedaren toen hij in de ambulance een kalmeringsmiddel kreeg.

'Mensen kunnen altijd zo makkelijk praten'

Veel mensen waren getuige van het incident. Een van hen was de 50-jarige Johan uit Waalwijk. "Dat het op dit zou uitdraaien had niemand verwacht, ook die agenten niet", stelt hij. "Ik heb me echt geërgerd aan alle negatieve reacties naar de agenten. Ga er zelf maar eens voor staan. Mensen kunnen altijd zo makkelijk praten."

De 31-jarige verdachte zegt enorm veel spijt te hebben van zijn gedrag. Hij herinnert zich er niets meer van. De man zegt die dag drie kleine blikjes bier te hebben gedronken en joint te hebben gerookt. Maar daarnaast werd er ook amfetamine in zijn bloed gevonden. Dit zou volgens de verdachte in zijn drankje zijn gedaan toen hij in een coffeeshop zat, maar volgens een medewerker van de coffeeshop is de man daar nooit gezien. De Pool woont nog maar twee jaar in Nederland en was niet eerder in aanraking geweest met de politie. Wel werd hij in juni dit jaar nog in zijn auto betrapt op het gebruik van cocaïne.

'Snot liep uit zijn neus'

Ondanks zijn spijtbetuigingen, neemt het OM het de man het zeer kwalijk dat hij zoveel mensen in gevaar heeft gebracht. "Hoewel de verdachte aangeeft dat hij het niet meer weet, ben ik van mening dat hij dit zelf teweeg heeft gebracht. De verdachte heeft zich op klaarlichte dag, midden in een winkelstraat, buitensporig gewelddadig gedragen", aldus de officier van justitie. "Hij was uitzinnig. Het snot liep zelfs uit zijn neus."

Het OM eist daarom een celstraf van vijftien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Ook zou de man aan alle betrokken agenten en de auto-eigenaren een schadevergoeding moeten betalen. "Het is van belang dat de verdachte inziet dat hij echt niet meer moet gebruiken. Dat hij er bij stilstaat wat zijn druggebruik veroorzaakt." De officier zou daarom graag zien dat de man behandeld wordt voor zijn drugsverslaving.

Te soft

Volgens ooggetuige Johan is de strafeis 'veel te soft'. "Je kunt wel zeggen: ik heb zoiets nog nooit gedaan. Maar als ik jou cocaïne laat snuiven met alcohol, dan kun je met je logische verstand nadenken en beseffen dat je dan een monster word. Als je echt spijt hebt, dan sta je even op en wend je je tot de agenten en de auto-eigenaren en zeg je ze dat je spijt hebt."

De verdachte zit op dit moment vast in Grave. Een verzoek tot vrijlating is afgewezen. De de rechtbank in Breda doet op 29 oktober uitspraak.