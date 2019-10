'Chaos compleet', bestuurskundige verwacht dat minister regie terugpakt in stikstofdiscussie

Het zijn zorgelijke tijden voor boeren en tuinders, maar ook provinciale politici zitten in de stikstofdiscussie met de handen in het haar. Volgens Marcel Boogers uit Rosmalen, hoogleraar Innovatie en Regionaal Bestuur aan de Universiteit Twente, hebben de provinciebesturen het zichzelf niet gemakkelijk gemaakt. Maar hij ziet wel licht aan het eind van de tunnel.

"Voor de provinciebesturen is het erg ingewikkeld geworden. Die hebben de regie naar zich toe willen te trekken. Ze hebben tegen minister Carola Schouten gezegd dat ze met aanvullende maatregelen komen om stikstof in de lucht terug te dringen. Dit, omdat ze verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van natuur en milieu in hun provincies, dichter bij de boeren staan en wat makkelijker maatregelen kunnen nemen die goed zijn toegesneden op de situatie”, vertelt hoogleraar Boogers.

'Chaos compleet'

“Maar wat nu gebeurt is dat onder druk van het boerenprotest een aantal provincies teruggekeerd is op zijn schreden. De chaos is compleet nu de ene provincie maatregelen intrekt en de andere juist niet. Dat is niet te volgen voor boeren.”

Heel erg opvallend bij dit landelijke probleem is dat provincies waar D66 meeregeert voet bij stuk houden. Andere provincies heroverwegen hun maatregelen. D66 zit met onder meer het CDA in Gedeputeerde Staten van Brabant. De christendemocraten denken anders over de stikstofproblematiek en hebben meer met ‘de boer’.

Boogers: “Dit zullen zeker pittige discussies worden in het provinciehuis. Wat het extra ingewikkeld maakt, is dat provincies als Overijssel, Gelderland en Friesland teruggekomen zijn van eerdere beslissingen. Voor Gedeputeerde Staten in Brabant is het dan heel lastig uit te leggen wanneer zij dat niet doen. Ik denk dan ook dat provincies onderling overleg zullen voeren. Verder verwacht ik dat ze ook het gesprek zullen aangaan met de minister.”

Aparte situatie

Ondertussen zitten vooral boeren die in het grensgebied met Gelderland wonen, bijvoorbeeld in het Land van Cuijk, in een aparte situatie. Aan de Brabantse kant van de grens gelden strengere regels dan in de Gelderse streken.

Volgens Boogers zal de soep niet zo heet worden gegeten als hij wordt opgediend. ”Het enige wat je kunt vertellen is dat je maatwerk wil leveren. De problematiek in Brabant is anders dan die in Gelderland of Limburg. Dat valt uit te leggen. Ik ga ervan uit dat er gekozen wordt voor een oplossing met voor het hele land vrijwel dezelfde maatregelen. Als dit niet gebeurt, dan hebben de provincies wat uit te leggen. En dat zal lastig worden. Ik verwacht dat de minister uiteindelijk de regie terugpakt."

'Provincies hebben hand overspeeld'

Hadden de provincies het heft dan niet in eigen handen moet nemen? Boogers: “Op zich was dat een goed idee, maar het blijkt toch dat ze hun hand hebben overspeeld, zeker nu een aantal provinciebesturen is gezwicht voor boerenprotest.”

Andere kant van de medaille is wel dat alle ogen deze dagen niet alleen op boeren zijn gericht, maar ook op ‘de provincie’, een overheidsinstantie waarvan nog steeds veel mensen zich afvragen waar die zich mee bezighoudt. “Nou”, nuanceert Boogers deze gedachte, “in Brabant is dat wel duidelijk. Bij de discussie over bijvoorbeeld de megastallen komt de provincie in beeld als de instantie die verantwoordelijk is voor natuur, milieu en landbouw. Betrokken organisaties weten haar bovendien goed te vinden. Voor de gewone burger was het mogelijk onduidelijk en daar is door de stikstofdiscussie inderdaad verandering in gekomen.”

