Boer Sjaak diep teleurgesteld over resultaat van actiedag en dat komt vooral door 'zijn' CDA

Boer Sjaak Wijnen uit Wanroij klinkt opmerkelijk fit. En dat na een lange, enerverende actiedag en -nacht vrijdag bij het provinciehuis in Den Bosch. Zo'n 2000 boeren lieten hun proteststem horen voor de hoofdingang van het provinciehuis terwijl Provinciale Staten debatteerde over het landbouw- en stikstofbeleid. Sjaak is een van die boeren en was er tot laat in de avond bij.

Hij heeft maar één woord nodig om zijn gevoel over de actiedag van de boeren en het resultaat van die dag te beschrijven: "Slecht, heel erg slecht. Tjongejonge, wat is mij dat CDA tegengevallen zeg. Ze hebben alles laten ploffen, zachte koek is het gewoon. Ik ben er helemaal klaar mee", zo vertelt de man die al zijn hele leven op het CDA stemt onomwonden.

Het debat van Provinciale Staten en de inzet van de boeren spitste zich toe op de deadline voor het aanpassen van stalsystemen om minder ammoniak uit te stoten. Die uitstoot moet naar beneden in verband met het stikstofbeleid. De boeren wilden de deadline van 2022 van tafel en dat is niet gelukt, behalve voor de boeren die al ver zijn met milieuvriendelijke stallen.

'CDA heeft rug niet recht gehouden'

De teleurstelling over deze uitkomst zit diep bij Sjaak. "Wij zijn eigenlijk allemaal van goede wil en wilden er samen uitkomen. Maar we worden gewoon weggewuifd. En ja, dat zet kwaad bloed. We komen daar toch zeker niet voor Jan met de korte achternaam. En dat dan juist het CDA z'n rug niet recht heeft gehouden, daar kan ik gewoon niet bij. Ik weet wel wie onze man is, Vreugdenhil van ChristenUnie-SGP. Als er nu verkiezingen zouden zijn, en ik zou willen dat dat zo was, zou ik op hem stemmen."

Volgens Sjaak wordt de actiebereidheid alleen maar groter. "Wat er nu precies gaat gebeuren, weet ik niet. Maar je kunt ervan op aan dat de toon en de acties harder zullen worden. We zijn opgestaan en gaan niet meer stoppen. Als je ziet wat ze ons willen afpakken, dat is toch niet normaal. Als er nieuwe acties komen, ben ik er zeker weer bij."

