Brabantse Milieu Federatie: 'Wij zoeken liever naar oplossingen, dan dat we demonstreren'

Terwijl de boeren vrijdag buíten van zich lieten horen, mocht de Brabantse Milieu Federatie (BMF) dat binnen de muren van het provinciehuis doen. Tijdens de Statenvergadering over het landbouwbeleid. Directeur Femke Dingemans laat er geen misverstand over bestaan, de BMF heeft volgens haar meer met het zoeken naar oplossingen dan met demonstreren zoals de boeren gisteren deden.

De naam zegt het al wel een beetje. De Brabantse Milieu Federatie staat voor een mooi en duurzaam Brabant. Om die reden, zo vertelt directeur Femke Dingemans, hebben ze vrijdag hun inspreektijd bij Provinciale Staten gebruikt om twee boeren van 'Goed Boeren' hun verhaal te laten vertellen.

Niet demonstreren maar oplossingen zoeken

"Wij willen graag laten zien dat het anders kan, zoals deze boeren doen. En dat er veel innovatie mogelijk is, als je in oplossingen denkt. Daar zien wij meer heil in dan in wat de andere boeren gisteren deden: demonstreren en roepen dat je tegen de regels bent", vertelt Dingemans.

Hier klinkt weinig sympathie in door voor de protesterende boeren. "Kijk, de boeren vinden dat ze de schuld krijgen van het stikstofprobleem en dat vinden ze niet eerlijk. En natuurlijk, er zijn ook andere grote vervuilers. Maar als het gaat om de gevaarlijkste en meest natuurbedreigende uitstoot, ammoniak, kom je toch echt bij de boeren uit.”

Stikstofdeken

Dingemans vindt dat het twee voor twaalf is en dat ingrijpende maatregelen niet uit kunnen blijven. Daarom werkt de BMF graag mee aan de volgens haar onvermijdelijke transitie. “Het is heel simpel. Als we willen voorkomen dat de natuur kapot gaat onder een stifstofdeken, zal de veestapel aangepast moeten worden. Het is niet anders."

Wat dat betreft had ze meer gehoopt en verwacht van het debat vrijdag in het provinciehuis. “Het leek of de discussies over de regels van 2017 opnieuw werd gevoerd, een herhaling van zetten dus. Het ging te weinig over de grote problemen van vandaag en hoe een en ander precies wordt uitgewerkt", benoemt Dingemans wat minpuntjes.

Niet alle boeren over een kam

"Al met al ben ik gematigd tevreden. Want wat wel goed is, is dat de boeren die aan het innoveren zijn en goed op koers liggen, door de provincie gesteund worden in die koers. Ook is het woord ‘maatwerk’ wat vaker gevallen. En ook dat is goed, want je kunt natuurlijk niet alle boeren over een kam scheren.”