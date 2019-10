Geschokte reacties op faillissement Addy van den Krommenacker: ‘Oh my god, wat erg’

Nellie schrijft op Facebook: "Oh my god, wat is dit erg, Addy. Je bent een top ontwerper. Jij maakt vrouwen zo mooi. Wat erg... sterkte kanjer!!"

Sterkte

"Oh wat erg.. Kei hard gewerkt en nu dit! Heel veel sterkte" en "Ach Addy, wat triest. We leven met je mee", zijn maar een paar van de vele tientallen reacties op sociale media.

Marianne zegt: "Jammer dat veel mensen niet meer kiezen voor kwaliteit." "Wat een moeilijke beslissing zal dat geweest zijn, dag en nacht gewerkt voor je zaak en dan nou dit", schrijft Nicky.

CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg noemt hem op Twitter 'een icoon in Den Bosch' en plaatste daarbij een foto van zichzelf in een creatie van Addy van den Krommenacker.

LEES OOK: Modeontwerper Addy van den Krommenacker vraagt faillissement winkels aan: 'Een loodzware dag'

Stopt niet met ontwerpen

De ontwerper uit Den Bosch is geliefd en geroemd om zijn klassieke, chique en extravagante creaties voor wereldberoemde mensen. Hij verkocht daarnaast ook toegankelijkere kleding in zijn winkels. Dat houdt helaas op, maar met ontwerpen stopt hij niet.