Modeontwerper Addy van den Krommenacker vraagt faillissement winkels aan: 'Een loodzware dag'

Eén van de zaken van Addy van den Krommenacker, in Nijmegen (foto: Hans Janssen).

Modeontwerper Addy van den Krommenacker heeft faillissement voor zijn winkels aan moeten vragen. "Dit is een loodzware dag. Ik heb vandaag een van de moeilijkste beslissingen in mijn leven moeten maken", meldt de wereldberoemde ontwerper in een video op Twitter.

"Ik heb een beslissing moeten nemen die me enorm aan het hart gaat. Ik heb het faillissement moeten aanvragen voor mijn winkels. En dan zult u zeggen: hoe kan het zo ver komen? Voor mij was het een lang traject. Ik heb er echt alles aan gedaan om dit te voorkomen. Zelfs gisteren kon ik nog niet geloven dit dit echt zou gebeuren", aldus de ontwerper in een filmpje.

30 jaar lang winkels

Van den Krommenacker had al dertig jaar lang modezaken, van Nederland tot aan Koeweit. Waarom hij daar toch faillissement voor aanvraagt, ligt onder andere aan het veranderende modelandschap. "Mensen hebben een ander koopgedrag. Mensen kopen online en ik begrijp het niet. Want hier krijg je advies en hier kun je van vakmanschap genieten. Naast alles vond ik het moeilijk om de winkels te managen. Het vinden van goed en gemotiveerd personeel, het ziekteverzuim… dat alles viel me zwaar.”

Daarnaast is hij sinds twintig jaar succesvol ontwerper. Hij ontwierp al voor grote awardshows, het Koningshuis en onlangs nog voor de Meilandjes tijdens het Televizierring-gala. Dat stopt niet. "Dat wil ik blijven doen. Ontwerpen zit in mijn bloed. Het is mijn passie en mijn leven.”

LEES OOK: Drie kroonjaren in één voor Addy van den Krommenacker, dat wordt gevierd met jubileumshow