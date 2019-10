Doorgedraaide Pool verraste agenten met 'explosie van geweld', 15 maanden cel

Terug naar 21 januari 2019. Twee agenten zijn voor een andere kwestie in een pand aan de Margrietstraat wanneer zij buiten een man compleet door het lint horen gaan. Wanneer een van de agenten een hand op schouder van de man legt, krijgt hij gelijk een keiharde klap op zijn neus. De agent valt en breekt zijn enkel. Het herstel duurde acht maanden. Zijn collega krijgt een klap tegen zijn oog. Twee andere agenten die ook op de melding afkwamen, kregen ook de nodige klappen.

Bezemsteel

Behalve de mishandeling van vier agenten, vernielde de man ook nog twee auto's. Hij sloeg met een bezemsteel op een Jaguar en later ook nog op een Volkswagen Golf. Ook probeerde hij van de Jaguar al schreeuwend het portier te openen. Dit mislukte. Uiteindelijk gebruikte de politie pepperspray, maar dit werkte niet. Daarna werden waarschuwingsschoten gelost, maar zelfs hier was de man niet van onder de indruk. De man kwam pas tot bedaren toen hij in de ambulance een stevig kalmeringsmiddel toegediend kreeg.

Tijdens de inhoudelijke behandeling van de zaak zei de man dat hij zich 'niets herinnert' van die bewuste dag in januari. Hij vertelde dat hij 'drie blikken bier op had en een joint had gerookt'. Hoe de amfetamine dan in zijn bloed terecht kwam? Dit zou volgens de man in zijn drankje zijn gedaan toen hij in de coffeeshop zat. Alleen de man is op die dag nooit in de coffeeshop geweest. Wel zei de verdachte dat hij 'enorm veel spijt' had van zijn gedrag.

Het Officier van Justitie neemt het de man zeer kwalijk dat hij zoveel mensen in gevaar heeft gebracht. "Hoewel de verdachte aangeeft dat hij het niet meer weet, ben ik van mening dat hij dit zelf teweeg heeft gebracht. De verdachte heeft zich op klaarlichte dag, midden in een winkelstraat, buitensporig gewelddadig gedragen", aldus de Officier van Justitie. "Hij was uitzinnig. Het snot liep zelfs uit zijn neus."

Viral

Omdat het midden op de dag in een winkelstraat gebeurde, waren er veel getuigen van het incident. Het werd door meerdere omstanders gefilmd. De filmpjes gingen viral waardoor er veel commentaar kwam op het handelen van de politie. Sommige 'reaguurders' vonden dat 'de politie zich moest schamen omdat ze met drie agenten de man niet opgepakt kregen'. Ook een politiesocioloog van VU bekeek het filmpje. Hij vond juist dat de agenten erg goed werk leverden. "Deze man ging zo door het lint, dan is er niets wat werkt", vertelde Jaap Timmer toen tegen Omroep Brabant.

